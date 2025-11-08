Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

По сравнению с концом октября число недовольных работой Мерца выросло на два процентных пункта, отмечает издание. Только 27% положительно оценивают его деятельность. Еще 9% не смогли определиться с ответом. Еще хуже немцы относятся к работе правительства ФРГ в целом. Лишь 24% заявили, что довольны кабмином в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 67% негативно оценивают деятельность правительства Мерца. 9% не определились с ответом.