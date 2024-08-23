Более 6 000 овец отправят присматривать за солнечной электростанцией

Климатический кризис все больше грозит человечеству. В связи с этим исследователи постоянно ищут методы сокращения выбросов от сельского хозяйства и выработки электроэнергии (это факторы глобального потепления). В частности, нужны стратегии, которые помогли бы человечеству отказаться от использования ископаемого топлива и отдать предпочтение более экологическим способам добычи энергии — например, солнечным электростанциям. Недавно ученые разработали новый проект, который позволит уменьшить вредные выбросы, пишет IFLScience.
Так, на восемь солнечных электростанциях в Техасе хотят выпустить более 6 000 овец (часть животных уже задействована). Они будут выполнять роль «мохнатых садовников», обгладывая растительность на территории более 4 000 гектаров земли. Навоз овец будет удобрять почву, а сами животные на своей шерсти будут переносить семена полевых цветов. Благодаря этому сократится потребность в гербицидах и газонокосилках на ископаемом топливе. Животные смогут скрываться от солнца в тени солнечных панелей.
Новый проект, по словам ученых, станет крупнейшим соглашением о солнечном выпасе в США. Исследователи подчеркивают, что эта технология покажет, как солнечная энергия и сельское хозяйство могут сосуществовать, обеспечивая оптимальную производительность солнечных установок, при этом поддерживая местные экосистемы.
Ожидается, что такой выпас поможет улучшить состояние местной почвы. Похожий эксперимент ранее провели в Миннесоте. В итоге на некоторых участках органическое вещество улучшилось на более чем 200%.
Добавим, практика использования земли для солнечной энергии и для сельского хозяйства одновременно называется агровольтаикой. Солнечный выпас скота на сегодня является одним из наиболее распространенных способов внедрения агроэлектрической отрасли в повседневную жизнь. Ученые подчеркивают, что пока эта отрасль все еще находится в начале своего пути, но солнечный выпас может оказаться эффективным и прибыльным как для поставщиков солнечной энергии, так и для владельцев ферм.
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