Более 6 000 овец отправят присматривать за солнечной электростанцией

Добавим, практика использования земли для солнечной энергии и для сельского хозяйства одновременно называется агровольтаикой. Солнечный выпас скота на сегодня является одним из наиболее распространенных способов внедрения агроэлектрической отрасли в повседневную жизнь. Ученые подчеркивают, что пока эта отрасль все еще находится в начале своего пути, но солнечный выпас может оказаться эффективным и прибыльным как для поставщиков солнечной энергии, так и для владельцев ферм.



Ранее стало известно, что таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы».