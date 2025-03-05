Более половины россиянок считают порядочность главным качеством мужчин

Как отмечается, за 15 лет требования к мужчинам изменились: если ранее акцент делался на ум, то сейчас на первый план вышли порядочность и хозяйственность. В то же время ожидания от женщин стали более разнообразными, и теперь к ним предъявляются требования, которые ранее считались исключительно мужскими.