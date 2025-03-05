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Более половины россиянок считают порядочность главным качеством мужчин

За последние 15 лет представления о ценностях и качествах мужчин и женщин значительно изменились — теперь от женщин чаще ждут проявления мужских качеств, а от мужчин — женских.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Общественные представления о том, что ценится в мужчинах и женщинах, формируются под воздействием различных факторов, включая исторические, социально-экономические и культурные изменения.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди пяти наиболее ценных качеств, ожидаемых от мужчин и женщин, есть определенные различия. На первом месте у мужчин стоит порядочность (56%), за ней следуют ум (47%) и хозяйственность (36%). Также россияне ценят верность (36%), заботливость (34%) и независимость (34%).

Что касается женщин, то их качества оцениваются более строго. Наиболее ценными качествами у женщин являются хозяйственность (47%), ум (46%) и порядочность (46%). Верность (44%), заботливость (35%) и душевность (26%) также играют важную роль, при этом внешняя привлекательность (26%) утратила свою прежнюю значимость.

Как отмечается, за 15 лет требования к мужчинам изменились: если ранее акцент делался на ум, то сейчас на первый план вышли порядочность и хозяйственность. В то же время ожидания от женщин стали более разнообразными, и теперь к ним предъявляются требования, которые ранее считались исключительно мужскими.

Ранее психолог рассказала, что такое субмарининг и почему мужчины исчезают и возвращаются.