Более 50 человек скончались от неизвестной болезни в Конго

Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Конго. От инфекции уже скончались более 50 человек. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, сообщили в ведомстве.
С начала февраля в Демократической Республике Конго было выявлено более 943 случаев заболевания. Только на северо-западе страны от неизвестной болезни скончались более 50 человек. У заболевших фиксируются следующие симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие.
Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни.
«В ведомстве имеются развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что на российской границе в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
ВОЗ тогда сообщила, что в медико-санитарной зоне в округе Панзи было зафиксировано более 400 случаев заражения, 31 человек скончался. Вскоре число заболевших выросло до 592, а уровень летальности составил 6,2%. У инфицированных наблюдались симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли. Наиболее сильно болезни были подвержены женщины и дети.
Позднее выяснилось, что неизвестной болезнью была тяжелая форма малярии — заболевания, которое передается людям некоторыми видами комаров. Малярия поддается профилактике и лечению, однако в африканских странах каждая подобная вспышка осложняется нехваткой медикаментов.
Параллельно с этим новости о вспышке неизвестной болезни приходили из Уганды. Заболевание вызывало у людей неконтролируемую дрожь. Оно затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек. Как позднее стало известно, дрожь — это симптом болезни динга-динга (Dinga Dinga, название происходит от местного диалекта и означает «трястись, как в танце»), которая появилась в округе Бундибуджио в западном регионе Уганды.