Более 50 человек скончались от неизвестной болезни в Конго

Параллельно с этим новости о вспышке неизвестной болезни приходили из Уганды. Заболевание вызывало у людей неконтролируемую дрожь. Оно затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек. Как позднее стало известно, дрожь — это симптом болезни динга-динга (Dinga Dinga, название происходит от местного диалекта и означает «трястись, как в танце»), которая появилась в округе Бундибуджио в западном регионе Уганды.