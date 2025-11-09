Более 400 штрафов и Lamborghini: как погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

Также выяснилось, что Долгих неоднократно нарушал правила дорожного движения. Только за последний год он накопил более 400 штрафов за превышение скорости, а общий долг превысил миллион рублей. Это не первое громкое происшествие с участием его автомобиля. В сентябре прошлого года та же Lamborghini оказалась в центре скандала на Патриарших прудах. Возле ресторана «Аист» между посетителями вспыхнул конфликт — один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь в воздух.