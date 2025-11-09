Более 400 штрафов и Lamborghini: как погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

На севере Москвы, в районе Молжаниново, ночью 9 ноября произошла смертельная авария: автомобиль Lamborghini Urus на огромной скорости влетел в дорожное ограждение и загорелся. Что известно о ДТП и кто был его виновником — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошла авария
По данным очевидцев, внедорожник мчался по трассе на скорости более 150 километров в час. Запись с видеорегистратора показывает, как водитель не справился с управлением, не вошел в поворот и врезался в отбойник. От удара машину подбросило, она перевернулась и практически сразу вспыхнула.
В результате аварии погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в Боткинскую больницу — у одного открытый перелом ноги, у второго множественные переломы.
Кто был за рулем
Позже стало известно, что за рулем элитного авто, стоимость которого превышает 35 миллионов рублей, находился известный криптобизнесмен Алексей Долгих. В прошлом году предпринимателя внесли в черный список российских банков по подозрению в отмывании денег.
Прокуратура Северного административного округа Москвы взяла расследование под личный контроль. В ведомстве подтвердили, что Lamborghini совершила наезд на препятствие, после чего перевернулась и загорелась. По предварительным данным, в аварии погибли двое мужчин, еще двое находятся в больнице.
Другие происшествия с Алексеем Долгих
Также выяснилось, что Долгих неоднократно нарушал правила дорожного движения. Только за последний год он накопил более 400 штрафов за превышение скорости, а общий долг превысил миллион рублей. Это не первое громкое происшествие с участием его автомобиля. В сентябре прошлого года та же Lamborghini оказалась в центре скандала на Патриарших прудах. Возле ресторана «Аист» между посетителями вспыхнул конфликт — один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь в воздух.
На место тогда приехала полиция. Стрелявшего задержали и доставили в отделение, однако часть участников ссоры успела скрыться на Lamborghini Urus, который и сгорел в сегодняшней аварии. После инцидента со стрельбой Алексей Долгих сам пришел в полицию и дал показания, заявив, что не считает себя виновным.