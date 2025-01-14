Более 40% россиян готовы рассмотреть предложения о новой работе в 2025 году

Согласно данным исследования, только 3% опрошенных готовы сменить работу в текущем году. Наибольшую готовность к этому проявляют молодые сотрудники в возрасте 18−24 лет. В группе специалистов 25−29 лет желание сменить место работы выразили 15% респондентов.
Интересно, что 44% опрошенных россиян готовы рассмотреть возможность смены работы, если им поступит выгодное предложение. Особенно высока эта цифра среди работников с уже имеющимся карьерным опытом: 56% специалистов в возрасте 25−29 лет и 57% в возрасте 30−34 лет отметили, что готовы к переменам.
Однако среди респондентов в возрасте 35−39 лет 67% заявили, что не планируют менять работу ни при каких условиях. Это подчеркивает разницу в подходах к карьере в зависимости от возраста.
При поиске новой работы главными критериями для большинства соискателей остаются зарплата и финансовое вознаграждение — такие факторы важны для 84% опрошенных. На втором месте стоит желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географическое расположение офиса также имеет значение для 43% респондентов, в то время как гибкий график и возможность удаленной работы привлекают 36% и 31% соответственно.
Среди второстепенных, но все значимых факторов выделяют возможности профессионального развития и карьерного роста (31% и 26% соответственно), интересные задачи и проекты (26%), а также возможность обучения (25%). Наличие компенсационного пакета, льгот и бонусов важно для 23% опрошенных.
Тем не менее, такие аспекты, как репутация компании (15%), отсутствие дресс-кода (14%), баланс работы и личной жизни (10%) и корпоративная культура (9%) оказались менее значимыми для большинства респондентов.
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