Более 40% россиян готовы рассмотреть предложения о новой работе в 2025 году

При поиске новой работы главными критериями для большинства соискателей остаются зарплата и финансовое вознаграждение — такие факторы важны для 84% опрошенных. На втором месте стоит желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географическое расположение офиса также имеет значение для 43% респондентов, в то время как гибкий график и возможность удаленной работы привлекают 36% и 31% соответственно.