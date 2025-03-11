Более 40% российских руководителей не контролируют работу сотрудников

«Сегодня бизнесу приходится искать баланс между контролем и доверием. С одной стороны, цифровые инструменты помогают отслеживать эффективность и дисциплину, с другой — важно не перегнуть палку, чтобы не демотивировать сотрудников. Избыточный контроль может привести к снижению мотивации, увеличению стресса и даже уходу ценных специалистов. В то же время полное отсутствие контроля несет риски снижения продуктивности и недобросовестного выполнения обязанностей. Только компании, которые находят разумный компромисс, могут создать рабочую среду, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно и одновременно понимают важность выполнения своих задач», — прокомментировала директор РШУ Анастасия Боровская.
По данным исследования, 41% компаний доверяют своим сотрудникам и не прибегают к цифровым инструментам контроля. Еще 28% пока не внедрили такие системы, но рассматривают возможность их использования. Лишь 27% респондентов сообщили, что у всех сотрудников установлены программы для мониторинга, в то время как 4% используют их выборочно для определенных работников.
К тому же, 19% работодателей уволили сотрудников из-за низкой эффективности, выявленной с помощью цифровых инструментов, таких как мониторинг экранов, анализ рабочего времени и оценка сроков выполнения задач. В то же время 81% опрошенных заявили, что не сталкивались с подобными случаями.
Кроме того, 27% компаний применяют систему штрафов, основанную на показателях продуктивности. Однако большинство — 73% — предпочитают другие методы управления. Интересно, что, по словам работодателей, 86% сотрудников не жалуются на чрезмерный контроль, хотя 14% руководителей отмечают недовольство среди персонала.
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