Более 30 человек на несколько дней застряли в британском пабе из-за сильного снегопада

Персонал заведения предложил застрявшим посетителям настольные игры и викторины. Управляющая пабом Никола Хейз отметила, что ее сотрудники работают уже несколько дней подряд и заботятся о гостях, которые за это время стали «друзьями на всю жизнь». Люди остаются в хорошем настроении, проводя время за танцами и пением, но все же надеются покинуть заведение в ближайшие дни.