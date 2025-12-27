Задержанному в Польше археологу Бутягину собрали деньги на адвоката

«Бутягин ничего не разрушал, обвинение в том, что его действия принесли ущерб наследию Крыма, нелепы. В то же время, работая в Крыму после 2014 года, российские археологи постоянно сталкивались со следами больших грабительских раскопок, проводившихся в украинское время. Трудно поверить, что об этом было неизвестно украинским властям», — сказал Макаров.