Задержанному в Польше археологу Бутягину собрали деньги на адвоката

«Собрано уже почти 25 тыс. евро на юридическую помощь для Александра Бутягина. Мы очень надеемся, что в ближайшее время сможем закрыть первую цель — оплатить работу адвоката (25 тыс. евро) на январь — самый затратный месяц, а также аренду квартиры на 3 месяца, необходимой для подачи ходатайства о домашнем аресте, и нотариально заверенные переводы документов (5 тыс. евро). <…> К февралю необходимо собрать еще 15 тыс. евро», — говорится в посте.
В канале уточнили, что процесс по делу Бутягина может занять от 18 до 24 месяцев.
Российского ученого, археолога, руководителя Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа Александра Бутягина задержали в начале текущего месяца в Польше по запросу украинских властей. Ему выдвинули обвинение в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. Археологу грозит экстрадиция на Украину, где его могут приговорить к 10 годам тюремного заключения.
Директор Института археологии РАН Николай Макаров назвал обвинения против Бутягина абсурдными.
«Бутягин ничего не разрушал, обвинение в том, что его действия принесли ущерб наследию Крыма, нелепы. В то же время, работая в Крыму после 2014 года, российские археологи постоянно сталкивались со следами больших грабительских раскопок, проводившихся в украинское время. Трудно поверить, что об этом было неизвестно украинским властям», — сказал Макаров.