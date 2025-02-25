Более 2117 кг: Во Франции приготовили самое большое сырное фондю в мире

Сообщается, что повара компании приготовили фондю в огромном медном котлу. Туда они добавили не только 40 головок сыра Конте, выдержанного в течение нескольких месяцев, но и 1,5 кг белого перца, почти 2 кг чеснока, 54 кг кукурузного крахмала, а также литры белого вина сортов Шардоне и Саваньен.