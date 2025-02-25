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Более 2117 кг: Во Франции приготовили самое большое сырное фондю в мире

Чтобы попробовать блюдо собралось около 5000 гурманов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Французская сырная компания Juraflore приготовила самое большое сырное фондю в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Вес готового блюда превысил 2117 кг, — пишет UPI.

Сообщается, что повара компании приготовили фондю в огромном медном котлу. Туда они добавили не только 40 головок сыра Конте, выдержанного в течение нескольких месяцев, но и 1,5 кг белого перца, почти 2 кг чеснока, 54 кг кукурузного крахмала, а также литры белого вина сортов Шардоне и Саваньен.

Известно, что получившееся сырною фондю весило более 2117 кг. Судья Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что блюдо установило новый мировой рекорд.

Фондю — блюдо, которое готовится из сыра и вина на открытом огне.

Кстати, чтобы попробовать сырное блюдо и стать частью гастрономической истории, собралось около 5000 человек.

Ранее рассказывали, что 14-летний «человек-калькулятор» за день побил шесть мировых рекордов.