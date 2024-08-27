Более 1700 древних вирусов обнаружено во льдах Тибетского нагорья

Ученые из Университета штата Огайо впервые задокументировали геномы древних вирусов, возраст которых составляет более 40 тыс. лет. В керне ледника Гулия в Тибетском нагорье было найдено 1705 вирусных геномов, что в 50 раз больше, чем обнаруживалось в ледниках ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.