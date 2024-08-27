Более 1700 древних вирусов обнаружено во льдах Тибетского нагорья

Ученые из Университета штата Огайо впервые задокументировали геномы древних вирусов, возраст которых составляет более 40 тыс. лет. В керне ледника Гулия в Тибетском нагорье было найдено 1705 вирусных геномов, что в 50 раз больше, чем обнаруживалось в ледниках ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Большинство вирусов, обнаруженных в Тибете, не опасны для людей, животных и растений. Они заражают лишь бактерии и археи. Тем не менее, эти вирусы играли важнейшую роль в древних экосистемах, определяя их метаболизм и эволюцию.
Ученые провели анализ ДНК вирусов из девяти участков ледяного керна длиной 310 метров. Каждый из этих участков представляет собой разные временные периоды и климатические условия. Исследование показало, что вирусы изменялись в зависимости от климата. Например, в холодные периоды прошлого планеты набор вирусов был схожим, тогда как в теплые периоды появлялись уникальные виды.
Особенно интересным для исследователей оказался период около 11,5 тыс. лет назад, когда произошел переход от ледниковой стадии к более стабильному и умеренному голоцену. В это время наблюдалось наименьшее количество вирусов.
Только 12% этих вирусов известны за пределами Азии, и менее одного процента были найдены в других средах.
Микробиолог и соавтор исследования Мэтью Салливан в разговоре с изданием Popular Science отметил, что данные дают возможность исследовать вирусы, которые могли сыграть ключевую роль в древних экосистемах до того, как они замерзли в ледниках.
Помимо этого, результаты исследования могут дополнить климатические модели, позволяющие более точно предсказывать изменения климата в будущем. При этом он отметил, что ученым стоит поторопиться, так как ледники, содержащие бесценные данные, тают с тревожной скоростью.
Ранее датские ученые обнаружили на ледниковом щите Гренландии гигантские вирусы, которые могут замедлять таяние льдов. Раньше они никогда не встречались на поверхности льда. Ученые надеются, что в перспективе гигантские вирусы помогут контролировать рост снежных водорослей.
Когда лед чернеет от цветения водорослей, размножающихся на его поверхности, его способность отражать солнце уменьшается. Как следствие, это ускоряет таяние льда и усугубляет глобальное потепление.