Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1700 древних вирусов обнаружено во льдах Тибетского нагорья

Вирусы не опасны для людей, но помогают понять историю древних экосистем.

Источник: Getty Images

Ученые из Университета штата Огайо впервые задокументировали геномы древних вирусов, возраст которых составляет более 40 тыс. лет. В керне ледника Гулия в Тибетском нагорье было найдено 1705 вирусных геномов, что в 50 раз больше, чем обнаруживалось в ледниках ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Большинство вирусов, обнаруженных в Тибете, не опасны для людей, животных и растений. Они заражают лишь бактерии и археи. Тем не менее, эти вирусы играли важнейшую роль в древних экосистемах, определяя их метаболизм и эволюцию.

Ученые провели анализ ДНК вирусов из девяти участков ледяного керна длиной 310 метров. Каждый из этих участков представляет собой разные временные периоды и климатические условия. Исследование показало, что вирусы изменялись в зависимости от климата. Например, в холодные периоды прошлого планеты набор вирусов был схожим, тогда как в теплые периоды появлялись уникальные виды.

Особенно интересным для исследователей оказался период около 11,5 тыс. лет назад, когда произошел переход от ледниковой стадии к более стабильному и умеренному голоцену. В это время наблюдалось наименьшее количество вирусов.

Дополнительные исследования показали, что большинство вирусов, обнаруженных в леднике Гулия, уникальны и не встречаются больше нигде на Земле.

Только 12% этих вирусов известны за пределами Азии, и менее одного процента были найдены в других средах.

Микробиолог и соавтор исследования Мэтью Салливан в разговоре с изданием Popular Science отметил, что данные дают возможность исследовать вирусы, которые могли сыграть ключевую роль в древних экосистемах до того, как они замерзли в ледниках.

Помимо этого, результаты исследования могут дополнить климатические модели, позволяющие более точно предсказывать изменения климата в будущем. При этом он отметил, что ученым стоит поторопиться, так как ледники, содержащие бесценные данные, тают с тревожной скоростью.

Ранее датские ученые обнаружили на ледниковом щите Гренландии гигантские вирусы, которые могут замедлять таяние льдов. Раньше они никогда не встречались на поверхности льда. Ученые надеются, что в перспективе гигантские вирусы помогут контролировать рост снежных водорослей.

Когда лед чернеет от цветения водорослей, размножающихся на его поверхности, его способность отражать солнце уменьшается. Как следствие, это ускоряет таяние льда и усугубляет глобальное потепление.