Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания БПЛА «Радар. НФ»

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение “Радар. НФ”, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — сообщили в пресс-службе движения, передает URA.RU.
Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Москве и Московской области — свыше 446 тысяч установок. Также высокий интерес к приложению проявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарского края (свыше 70 тысяч установок).
Ранее в ряде регионов, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак БПЛА. В связи с этим власти вводили временные ограничения на использование мобильного интернета для защиты инфраструктуры, а операторы связи получали многочисленные сообщения от пользователей о сбоях.
Ночью средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. В Верхнеталовке Ростовской области в результате атаки загорелась подстанция.