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Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания БПЛА «Радар. НФ»

Мобильное приложение «Радар. НФ», разработанное для оперативного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и диверсионных групп, было скачано более 1,5 миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение “Радар. НФ”, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — сообщили в пресс-службе движения, передает URA.RU.

Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Москве и Московской области — свыше 446 тысяч установок. Также высокий интерес к приложению проявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарского края (свыше 70 тысяч установок).

Ранее в ряде регионов, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак БПЛА. В связи с этим власти вводили временные ограничения на использование мобильного интернета для защиты инфраструктуры, а операторы связи получали многочисленные сообщения от пользователей о сбоях.

Ночью средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. В Верхнеталовке Ростовской области в результате атаки загорелась подстанция.