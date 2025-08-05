Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания БПЛА «Радар. НФ»

Ранее в ряде регионов, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак БПЛА. В связи с этим власти вводили временные ограничения на использование мобильного интернета для защиты инфраструктуры, а операторы связи получали многочисленные сообщения от пользователей о сбоях.