Более 12 тыс. исторических объектов нашли археологи-любители в Англии

Курганы бронзового века, римские дороги и заброшенные средневековые деревни вошли в число почти 13 тыс. ранее неизвестных старинных мест и памятников, которые обнаружили любители археологи-добровольцы в Великобритании за последние несколько месяцев. Об этом сообщил The Guardian.
В рамках проекта «гражданской науки» Deep Time более тысячи человек отправились на поиски артефактов (врачи, водители, представители многих других профессий) на обозначенной территории площадью 512 кв. км. Для поиска использовались спутниковые данные высокого разрешения.
Участники искали древние объекты в трех различных ландшафтах: на территории Пик-Дистрикт (возвышенная местность в центральной и северной Англии), Уоллингтон в Нортумберленде, Пурбек и Стадленд в Дорсете.
Они обнаружили 262 кургана бронзового века и три римские дороги. Всего было найдено за три месяца 12 802 древних места и памятника, которые ранее были неизвестны, и эти предварительные результаты впечатляют, пояснила куратор проекта, археолог Майя Пина-Дасье. Многие из добровольцев никогда раньше не занимались археологией.
Благодаря волонтерам ученым удалось быстрее получить данные о нужной территории, чем это сделали бы только профессиональные археологи. Теперь ученые выйдут на места, чтобы проверить открытия в полевых условиях, а при необходимости начать раскопки. Археологи не указали точное местонахождение последних находок, чтобы предотвратить вторжение «черных копателей».
Ранее археологи нашли на юге Англии, в местечке Уиттенхэм-Клампс (графство Оксфордшир) одну из самых первых кузнецких мастерских, возраст которой составляет около 2700 лет. Сохранилось практически все, чем пользовались древние мастера, — от защитных сильфонов до крошечных кусочков металла, отлетавших в стороны, когда раскаленному железу придавали форму. Вместе с тем до наших дней сохранились остатки здания кузницы и даже неповрежденная фурма (приспособление для вдувания веществ в кузнечную печь). Археологи отметили, что были «совершенно потрясены» подобной находкой.