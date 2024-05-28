Более 12 тыс. исторических объектов нашли археологи-любители в Англии

Ранее археологи нашли на юге Англии, в местечке Уиттенхэм-Клампс (графство Оксфордшир) одну из самых первых кузнецких мастерских, возраст которой составляет около 2700 лет. Сохранилось практически все, чем пользовались древние мастера, — от защитных сильфонов до крошечных кусочков металла, отлетавших в стороны, когда раскаленному железу придавали форму. Вместе с тем до наших дней сохранились остатки здания кузницы и даже неповрежденная фурма (приспособление для вдувания веществ в кузнечную печь). Археологи отметили, что были «совершенно потрясены» подобной находкой.