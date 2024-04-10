Более 100 неизвестных видов существ обнаружили у берегов Чили

В ходе экспедиции использовался подводный робот, способный погружаться на глубину до 4500 м. С его помощью эксперты изучили десять подводных гор вдоль хребтов Наска и Сала-и-Гомес. Оказалось, что на каждой подводной горе сформировались свои экосистемы и некоторые из них очень уязвимы. В том числе речь идет о глубоководных коралловых рифах и садах губок.