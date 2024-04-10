Более 100 неизвестных видов существ обнаружили у берегов Чили

Международная группа ученых под руководством Хавьера Селланеса из Северного католического университета у берегов Чили обнаружила глубоководные кораллы, стеклянные губки, морских ежей, бокоплавов, омаров и множество, вероятно, новых для науки существ. В общей сложности команда нашла более 100 неизвестных науке видов. Их идентификация может занять несколько лет, сообщается на сайте Института океана Шмидта (Schmidt Ocean Institute).
В ходе экспедиции использовался подводный робот, способный погружаться на глубину до 4500 м. С его помощью эксперты изучили десять подводных гор вдоль хребтов Наска и Сала-и-Гомес. Оказалось, что на каждой подводной горе сформировались свои экосистемы и некоторые из них очень уязвимы. В том числе речь идет о глубоководных коралловых рифах и садах губок.
Ранее сообщалось о необычной находке во время обследования затонувшего у берегов Тасмании голландского парохода SS Tasman. Дайверы заметили и сняли на видео редкую рыбу — Brachiopsilus dianthus. Ее грудные плавники напоминают человеческие руки.
Любопытные кадры также сделали в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане. Ученые засняли скотопланесу (она же морская свинья). Из-за ее розового окраса эксперты прозвали особь «поросенком Барби». Эти создания относятся к роду морских огурцов. У них длинные ноги, благодаря которым они словно подвешивают свои тела над илом. «Морские свиньи» обитают на глубине 1000−6000 м. Достигают 17 см в длину. Скотопланесы питаются разлагающейся органикой. Их стада видели и над тушами китов.