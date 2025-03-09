Болат, Рочестер и Грей: психотерапевт объяснила, почему женщин цепляют абьюзеры

Герои популярных фильмов и книг зачастую становятся объектом воздыхания женщин. Однако эти персонажи не отличаются положительными качествами, а зачастую и вовсе ведут себя непорядочно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему женщин притягивают такие популярные образы, как мистер Рочестер из романа «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, Кристиан Грей из книги «Пятьдесят оттенков серого» автора Э. Л. Джеймс или Серкан Болат, персонаж популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».