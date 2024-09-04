Боль на выдумки хитра. Как мазь, изобретённая Вишневским, спасала раненых

По статистике, 72% советских солдат и офицеров, воевавших на фронтах, вернулись туда после успешного лечения в госпиталях. Маршал Константин Рокоссовский говорил по этому поводу, отдавая дань военной медицине: «Эту войну мы выиграли ранеными». Если бы советские врачи плохо делали своё дело, воевать было бы некому. Для сравнения: в вермахте в строй возвращалась лишь одна треть гитлеровцев, прошедших лечение, то есть в 2,5 раза меньше, чем в Красной армии.