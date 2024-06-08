Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра

«Русский репертуарный театр — это мощнейший организм, которому нужны новые кадры… Молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта. Режиссура — это не теоретическая профессия. Она требует практической работы, чтобы человек имел возможность совершать ошибки и идти дальше, пробовать. Конечно же, не всегда руководитель театра готов рисковать, в том числе бюджетными деньгами, и давать возможность молодым пробовать себя», — сказал Богомолов в интервью РИА Новости на «полях» ПМЭФ.