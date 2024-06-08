Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра

«Русский репертуарный театр — это мощнейший организм, которому нужны новые кадры… Молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта. Режиссура — это не теоретическая профессия. Она требует практической работы, чтобы человек имел возможность совершать ошибки и идти дальше, пробовать. Конечно же, не всегда руководитель театра готов рисковать, в том числе бюджетными деньгами, и давать возможность молодым пробовать себя», — сказал Богомолов в интервью РИА Новости на «полях» ПМЭФ.
По его словам, в России очень много театров, коллективов, актеров. Для того, чтобы заполнять эти площадки, нужны профессионалы.
«Очень непросто создать спектакль на 400, 500, 800 мест, чтобы он регулярно собирал полный зал. У нас много талантливых молодых ребят, которые могут замечательно сделать интересную вещь, но собрать большой зал, держать его в напряжении и внимании — это особое искусство», — подчеркнул режиссёр.
Он считает, что у этого сложного процесса нет ни единой причины, ни единого решения.
«Надо об этом думать, прикладывать усилия, заботиться об этом, работать, не закрывать на это глаза, и тогда все будет в порядке», — заключил Богомолов.