Богомолов рассказал о новых театральных специальностях

Он отметил, что также нужны специалисты, работающие с компьютерной графикой, и те, кто занимается программированием, так как театр очень быстро начинает использовать любые технологии, которые помогают реализовывать человеческие фантазии. Но при этом режиссер подчеркнул, что умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком — это самое важное.