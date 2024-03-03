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Богомолов рассказал о новых театральных специальностях

СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не заменят непосредственный контакт между актером и зрителем в зале, заявил режиссер Константин Богомолов.
Источник: РИА "Новости"

«Нужны специалисты, которые работают с искусственным интеллектом. Я, например, в какой-то момент понял, что очень существенную помощь оказывает в видео искусственный интеллект», — сказал Богомолов на сессии «Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи» на Всемирном фестивале молодежи.

Он отметил, что также нужны специалисты, работающие с компьютерной графикой, и те, кто занимается программированием, так как театр очень быстро начинает использовать любые технологии, которые помогают реализовывать человеческие фантазии. Но при этом режиссер подчеркнул, что умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком — это самое важное.

«Непосредственный контакт между одним человеком и другим — это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменяют никакие технологии», — пояснил Богомолов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.