Богомолов назвал причины ставить советские пьесы

«Мы же работаем с Расином и Корнелем, с древнегреческими текстами — с теми, которые созданы в определенных исторических, эстетических условиях. И они настолько прекрасны, что им не мешает то, что речь идет не о пистолетах, а о шпагах, к примеру», — сказал он.