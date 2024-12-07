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Богатый и опрятный: кто такой «масик» и когда уместно это слово

Молодые девушки часто употребляют слово «масик», когда речь заходит о мужчинах. Что же на самом деле значит это слово и когда его уместно употреблять — в материале «Вечерней Москвы».

Источник: Freepik.com

Кто такой «масик»

«Масик» на сленге — это добрый, заботливый и неагрессивный молодой человек, внимательный к чувствам своей девушки и не склонный к давлению. Он честен, уравновешен и финансово стабилен. Однако его мягкость и уступчивость могут стать причиной того, что сильная девушка подавит его волю, превратив в полностью зависимого от нее человека.

Когда это слово уместно

Чтобы не произнести его неуместно, слово «масик» в речи стоит использовать с осторожностью. Выражение отлично подойдет для описания мужчины вашей мечты в неформальном разговоре с друзьями или близкими, но не стоит злоупотреблять им в более деловых и формальных беседах.

Примеры употребления:

«Моя подруга нашла себе настоящего масика — он такой милый и заботливый!»;

«Не волнуйся, мой масик, все будет хорошо!»;

«Она нашла себе масика — настоящий принц на белом коне!».