Богатый и опрятный: кто такой «масик» и когда уместно это слово

Кто такой «масик»
«Масик» на сленге — это добрый, заботливый и неагрессивный молодой человек, внимательный к чувствам своей девушки и не склонный к давлению. Он честен, уравновешен и финансово стабилен. Однако его мягкость и уступчивость могут стать причиной того, что сильная девушка подавит его волю, превратив в полностью зависимого от нее человека.
Когда это слово уместно
Чтобы не произнести его неуместно, слово «масик» в речи стоит использовать с осторожностью. Выражение отлично подойдет для описания мужчины вашей мечты в неформальном разговоре с друзьями или близкими, но не стоит злоупотреблять им в более деловых и формальных беседах.
Примеры употребления:
«Моя подруга нашла себе настоящего масика — он такой милый и заботливый!»;
«Не волнуйся, мой масик, все будет хорошо!»;
«Она нашла себе масика — настоящий принц на белом коне!».