Богатый и опрятный: кто такой «масик» и когда уместно это слово

«Масик» на сленге — это добрый, заботливый и неагрессивный молодой человек, внимательный к чувствам своей девушки и не склонный к давлению. Он честен, уравновешен и финансово стабилен. Однако его мягкость и уступчивость могут стать причиной того, что сильная девушка подавит его волю, превратив в полностью зависимого от нее человека.