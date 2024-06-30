Богатые и мохнатые: как питомцы становятся миллионерами после смерти состоятельных хозяев

Фразу «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки» приписывают многим великим мыслителям. И, как оказывается, в ней кроется изрядная доля истины. По крайней мере, для тех, у кого есть большие деньги. С недавних пор стало модным оставлять свои огромные состояния не многочисленной родне, а любимым питомцам — собакам, кошкам и даже обезьянам. Что творится в умах богатых людей, последняя воля которых не всегда согласуется со здравым смыслом, и как этим наследством в итоге «распоряжаются» звери-миллионеры — в материале «МК».