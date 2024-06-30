Богатые и мохнатые: как питомцы становятся миллионерами после смерти состоятельных хозяев

Фразу «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки» приписывают многим великим мыслителям. И, как оказывается, в ней кроется изрядная доля истины. По крайней мере, для тех, у кого есть большие деньги. С недавних пор стало модным оставлять свои огромные состояния не многочисленной родне, а любимым питомцам — собакам, кошкам и даже обезьянам. Что творится в умах богатых людей, последняя воля которых не всегда согласуется со здравым смыслом, и как этим наследством в итоге «распоряжаются» звери-миллионеры — в материале «МК».
Коты кардинала и дворняжка купчихи
Первопроходцем в деле о необычных наследниках в XVII веке стал министр Франции кардинал Ришелье. Экстравагантный богач-политик оставил все свое миллионное состояние 14 любимым кошкам. Но в дело вмешались «добрые» родственники и после смерти кардинала кровожадно расправились с пушистыми наследниками, убив всех по очереди.
В России все было гораздо гуманнее. Первое завещание своему питомцу, дворняжке Серко, в XIX веке оставила купчиха Мария Леонтьева из Углича — баснословную по тем временам сумму в 100 тыс. рублей. Более того, по завещанию за здоровьем хвостатой после смерти хозяйки постоянно должны были следить ветеринары. Семья умершей не смогла оспорить завещание и не получила ничего после смерти собаки: все денежные средства перешли в городскую казну.
Времена меняются, и сегодня миллионеры оставляют наследство своим домашним питомцам намного чаще, а за точным исполнением воли усопшего следят уполномоченные агентства. Так, покинувший этот мир в 2019 году известный кутюрье Карл Лагерфельд оставил своей ненаглядной кошке бирманской породы Шупетт весомую часть своего состояния — около $200 миллионов. При жизни дизайнера его любимица летала на частных самолетах, имела личную охрану, раз в 10 дней посещала врача. Сейчас Шупетт 13 лет, и кому она оставит свое немаленькое состояние, одному Богу известно.
Удивительна история другого миллионера, кинопродюсера Роджера Доркаса, который оставил $65 миллионов своему четвероногому другу Максимилиану, а своей официальной жене — всего 1 цент. Суд признал завещание законным, тем более что богатей еще при жизни оформил собаке человеческие документы. Но вдова по части изобретательности оказалась не лыком шита. Проиграв процесс за наследство, ушлая дамочка вышла замуж за… пса. Ничего противозаконного: у собаки имелись человеческие документы. Псы живут недолго, и после смерти Максимилиана женщина стала законной обладательницей огромного состояния.
Жизнь на широкую лапу
Есть и другие состоятельные завещатели, оставившие свои миллионы братьям нашим меньшим. Так, американская миллионерша Леона Хелмсли, занимавшаяся недвижимостью в Нью-Йорке, перед своей смертью написала завещание, которое повергло всех в шок. Женщина оставила $12 миллионов своей собаке, мальтийской болонке Трабл. При этом расписав ежегодное содержание следующим образом: $100 тыс. — охрана, $8 тыс. — на уход, $18 тыс. — медицинские расходы, $60 тыс. — на зарплату смотрителя. И $1200 на еду, а это, на минуточку, сливочный сыр, тушеные овощи с курицей и крабовые пироги. Трабл, как и ее хозяйка, уже покинула этот мир, а оставшиеся деньги были переведены в фонд имени Леоны Хелмсли.
Другой абсурдный пример — чихуахуа Кончита, которая унаследовала от миллионерши Гейл Познер целых $3 миллиона и особняк стоимостью $8,5 миллионов. Специально для Кончиты любящая хозяйка приобрела ошейник с алмазами Cartier, а также парики, созданные бывшим визажистом рок-группы «The Beatles». Гневу родных миллионерши не было предела, на что адвокат почившей заявил: «Никто не обязан оставлять наследство семье. Люди должны быть благодарны, если хоть что-то получают. Отдавать деньги своим домашним животным — личное дело каждого человека».
Но дальше всех в 2000 году зашла Патриция О’Нил, дочь графини Кенморской, отписавшая часть своего состояния и поместье в Южной Африке обезьяне, которую спасла в Конго. Остальное — собакам и кошкам. А мужу — ни копейки. Но шимпанзе не успела насладиться богатством: через 10 лет миллионерша разорилась, став жертвой мошенников. А от былого состояния осталось лишь 100 тыс. фунтов.
Между тем самым богатым животным в мире до недавнего времени значилась немецкая овчарка Гюнтер IV, унаследовавшая от своей хозяйки, графини Карлотты Лейбенштейн около $400 миллионов. Своих детей у женщины не было и всю любовь она дарила псу. После смерти хозяйки Гюнтер IV жил на широкую лапу: роскошный особняк в Майами, целый штат прислуги, включая личную горничную и дворецкого, из еды — икра и трюфели.
Кроме этого, наследник владел собственной корпорацией, сотрудники которой управляли его активами и следили за тем, чтобы состояние изо дня в день увеличивалось в геометрической прогрессии. После смерти, согласно пожеланию графини, все накопленные богатства должны перейти к щенкам породистого пса.
Что бы кто ни говорил, но факт передачи денег животным возмущает обездоленных наследников куда больше, чем если бы все перешло к людям. Возможно поэтому «звериное» наследство почти всегда стараются оспорить близкие экстравагантных завещателей. При этом обиженные жены, мужья, дети и другие родственники крайне редко выигрывают дела у осчастливленных животных. Максимум, что могут получить истцы — небольшую часть завещанного. В борьбе за деньги, оставленные мохнатым, все средства хороши.
Закон и усы с хвостами
В современной России богатых и знаменитых, питающих безмерную любовь к своим домашним питомцам, тоже достаточно. Писательница женских детективов Дарья Донцова никогда не скрывала нежную любовь к своим мопсам. Она является самой известной почитательницей этой породы в нашей стране и сейчас воспитывает уже третье поколение своих питомцев. Но если она захочет передать свое состояние или авторские права на написанные детективы по наследству своим питомцам, то не сможет этого сделать.
«По российскому законодательству, наследниками могут быть только физические лица, а наши питомцы — это движимое имущество, соответственно, одно имущество унаследовать другое имущество не может», — говорит юрист Алла Георгиева.
Обойти закон не удастся, даже если желание передать наследство любимцу было последней волей гражданина, и он сам составлял завещание, пытаясь скрыть от родственников намерение часть состояния оставить хвостатому питомцу.
«При вскрытии завещания, про которое не знает нотариус, вся его часть, которая предполагает передачу имущества в пользу домашнего питомца, будет признана неисполнимой и недействительной», — поясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Дарья Донцова не сможет завещать часть своего имущества, включая авторские права на свои литературные шедевры своим милым мопсам, но выход всё же есть.
«В отношении самих милых мопсов в соответствии со статьей 1139 Гражданского кодекса РФ, любой человек может возложить обязанность на счастливчика-наследника по содержанию и уходу за животными, как это сделал мой покойный отец, передав мне честь ухаживать за его не поддающейся дрессировке любимой кошкой Алисой», — поделился личным опытом семейный юрист Михаил Лисин.
«Даже если найдется нотариус, который составит такую бумагу, любой суд в один момент признает ее недействительной, — продолжает объяснение старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Тем не менее, позаботиться о любимом питомце после смерти возможно. В гражданском кодексе есть такое понятие, как завещательное возложение. Оно означает, что наследодатель может возложить на определенное лицо те или иные действия, в том числе уход и присмотр за любимым питомцем. Уже этому лицу человек вправе оставить наследство, при условии, что он возьмет на себя заботу о любимце».
Но, надо понимать, что механизм контроля за действиями по завещательному возложению в нашей стране не выработан в полной мере, поэтому всегда остается риск, что животное не получит того, чего желал ему хозяин при жизни.
По сути, в данном случае, исполнение воли умершего остается на совести наследника. На этот случай можно попытаться подстраховаться. По словам Гусятникова, первое, что надо сделать — обеспечить возможность идентифицировать домашнее животное посредством чипа или клейма, номер которого должен быть указан в завещательном возложении. Это поможет защитить питомца от уклонения по исполнению в отношении него обязанностей, на основании того, что животное невозможно идентифицировать.
Второе — прописать лицо, или лиц, осуществляющих надзор за исполнением завещательного возложения. Это могут быть как физические лица, например, родственники, так и юридические, скажем, местная организация по защите животных.
Третье, что нужно сделать — прописать механизм контроля за состоянием здоровья животного: периодичность диспансеризаций, и место, где питомец должен проживать. Составленное таким образом завещание сможет даже в России обеспечить любимца хорошей защитой и должным уровнем содержания после смерти хозяина.