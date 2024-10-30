Богатство оттенков. Офтальмолог пояснила, о чем говорит цвет глаз

Цвет глаз как визитная карточка человека. На нх нередко концентрируют внимание, при описании человека обязательно добавляют такую деталь. А от чего же зависит цвет глаз у человека и на что он может указывать? Об этом aif.ru рассказала к. м. н., врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ 2 ФГБНУ РНЦХ м. акад. Б. В. Петровского Шахло Махкамова.
В офтальмологии выделяют следующие оттенки глаз:
Карий — это самый распространенный цвет, его обладателями являются 80% людей на земле. Наличие такого оттенка зависит от доминантного гена, который приводит к подавлению всех других цветов. Есть научные данные о том, что в древности все люди без исключения были кареглазыми, но из-за различных генных мутаций появились и другие оттенки. А в конце XX века ученые из США смогли найти доказательства того, что под карими скрываются голубые глаза.
Голубой оттенок глаз встречается у гораздо меньшего числа людей — речь идет про 8−10%. Нередко в сознании людей путаются два оттенка: голубой и серый. На деле же серые глаза будут более светлыми, при этом с темной тенью по краю. Голубые же, наоборот — более насыщенные в середине. У обладателей серого оттенка глаз в радухке больше коллагеновых волокон, рассеивающих свет, за счет чего и появляется такой оттенок.
Зеленый — наиболее редкий цвет глаз, который отмечается лишь у 2% населения мира.
Есть, конечно же, и исключения. Так, могут отмечаться следующие цвета радужки:
- Красный — такие оттенки характерны для людей со сбоем пигментации — альбиносов.
- Черный — он образуется из-за того, что меланин просто зашкаливает, считается одним из самых редких цветов.
- Фиолетовый — этот оттенок тоже характерен для людей с альбинизмом, но в исключительных случаях может отмечаться и у людей без проблем с пигментацией. Иногда этот оттенок становится признаком патологического состояния — синдрома Маркензани — в этом случае отмечается аномальное развитие глаз и конечностей.
- Янтарный — тут можно наблюдать разнообразные оттенки: от желто-красного до медного.
Чем определяется цвет глаз?
Конечно же, основная причина того, какой именно цвет глаз будет у человека, — это генетика. То, что передадут плоду родители в качестве генного набора, то и останется с ним навсегда.
Также на цвет глаз влияет и концентрация меланина (пигмента-красителя) — именно он ответственен за окрашивание радужки. Изначально его концентрация не столь высока, поэтому у малышей могут быть различные оттенки глаз, которые позже способны измениться или стать более ярко выраженными. С течением лет оттенок меняется и приобретает определенные свои свойства.
Есть и еще один фактор, влияющий на цвет глаз, — это место проживания человека. Для тех, кто является северным жителем, более характерны светлые серые тона глаз. Это связано в том числе и с тем, что нет необходимости в защите от яркого света. Южане же могут похвастаться карими жгучими глазами, это в том числе и способ защиты от слепящего солнца.
Что именно скрывается под понятием цвета глаз?
Обычно, когда говорят, что глаза такого-то цвета, подразумевают цвет радужки, она же радужная оболочка глаза. Именно радужка контролирует и корректирует силу светового потока, которые проникает в глаз через сетчатку в зрачок.
Радужка многослойная. Она включает в себя:
- Передний слой, состоящий из клеток соединительной ткани.
- Пигментосодержащий слой — здесь собраны клетки с «краской».
- Третий слой более глубокий представляет собой сеть коллагеновых волокон и кровеносных капилляров.
Можно ли заранее угадать, какой цвет глаз будет у ребенка?
Как правило, у только что родившегося малыша цвет глаз светло-зеленый или мутно-серый. Но уже через несколько месяцев он начинает изменяться за счет накопления меланина. Чем больше будет красителя, тем ярче будет цвет. Понять, какой цвет заложили генетически родители, можно будет примерно тогда, когда ребенку исполнится год. Однако окончательное формирование цвета происходит к 5 годам, но в некоторых случаях и к 12.
При этом еще до рождения малыша предсказать цвет его глаз на 100% не возьмется ни один генетик. Но все же можно выделить ряд закономерностей, которые позволяют погадать, а потом понять, удалось ли заранее понять или нет.
Так, если оба родителя голубоглазые, то вероятность того, что у их ребенка радужка будет такой же, — 99%, 1% отводится на зеленый цвет, являющийся одним их самых редких.
Если один из родителей голубоглазый, а другой имеет карие глаза, то у малыша оттенок радужки окажется карим — 50%, голубым — в 37% случаев, 13% приходится на зеленый.
У зеленоглазых родителей вероятность рождения ребенка с таким же цветом глаз — 75%, 24% вероятности в этом случае того, что он будет иметь голубые глаза, и 1% — что карие.
Если у одного родителя глаза голубые, а у другого зеленые, то у их ребенка вариант получить тот или иной оттенок глаз — 50 на 50.
У родителей с коричневыми глазами в 75% случаев дети повторят оттенок глаз, в 18% случаев их дети будут зеленоглазыми, а в 7% окажутся голубоглазыми.
При этом голубые глаза могут стать с возрастом небесно-синими, серо-зеленые превращаются в изумрудные, а карие в черные. И это предсказать уже никак не выйдет.
Что может изменить цвет глаз
Бывают и некоторые патологические состояния, которые могут поменять оттенок глаз. В их числе иридоциклит, он же передний увеит — воспаление радужки и циллиарного тела. Радужка может воспаляться из-за многих причин — это и вирусные инфекции, и травмы. Чаще всего от такой проблемы страдают люди 20−40 лет. Характерны следующие симптомы:
- боль, которая может отдавать в лоб и виски;
- слезотечение и светобоязнь;
- снижение остроты зрения.
Глаза из-за такой болезни меняют свой цвет так: голубой на зеленый, серый — на грязно-зеленый, карий на ржавый. Это происходит из-за распада меланина.
Если глаз отекает, то также может слегка на время размыться цвет. Кроме того, смена оттенка происходит при заболеваниях печени — камнях в желчном пузыре или гепатите: здесь склера становится желтушной, а радужка мутнеет.
Повлиять могут и некоторые лекарственные средства. К такому эффекту приводят простагландины (повышается выработка меланина, из-за чего глаза темнеют). Травмы, попадание частиц металла тоже меняют оттенок.
Свою лепту вносит и возраст человека — чем он становится старше, тем больше мутнеют глаза.
Если вдруг стало заметно, что цвет глаз поменялся, стоит обратиться к специалисту, чтобы понять, нет ли опасных состояний для жизни.