Богатство оттенков. Офтальмолог пояснила, о чем говорит цвет глаз

Как правило, у только что родившегося малыша цвет глаз светло-зеленый или мутно-серый. Но уже через несколько месяцев он начинает изменяться за счет накопления меланина. Чем больше будет красителя, тем ярче будет цвет. Понять, какой цвет заложили генетически родители, можно будет примерно тогда, когда ребенку исполнится год. Однако окончательное формирование цвета происходит к 5 годам, но в некоторых случаях и к 12.