«Бог брака»: у японца нашли четырех жен и двух девушек

Рюите Ватанабэ 36 лет. Он живет на севере префектуры Хоккайдо и вот уже 10 лет не ходит на работу. Рюиту содержит семья: четыре жены и две девушки.
Все жены Рюиты — незарегистрированные. Все они прожили с Рюитой много лет и называют себя супружескими парами, а также делят быт по дому.
По закону в Японии, как и в России, гражданин может иметь только одну жену, но статус незарегистрированного брака (который часто ошибочно называют гражданским) в Японии выше: такая жена, или «найен», имеет, например, больше прав при наследовании имущества (хотя и уступает официальной жене).
О необычном союзе рассказала газета South China Morning Post. У Ватанабэ уже родилось 10 детей. Сейчас мужчина живет с двумя из них и тремя женами.
Поскольку работы у него нет, Рюита проводит много времени дома: готовит, занимается уборкой и воспитывает детей. Общие расходы домохозяйства делят между собой жены и девушки — сумма составляет 914000 йен в месяц (примерно 600 тысяч рублей).
С четвертой женой (ей 24 года) Ватанабэ сейчас, по его словам, разошелся — зато завел новые отношения с двумя девушками, с которыми познакомился в соцсетях.
История этих необычных отношений началась шесть лет назад, когда Рюиту бросила девушка. Чтобы выбраться из подавленного состояния, он начал искать новые отношения в онлайн-приложениях.
У каждой жены Ватанабэ есть отдельная комната в их доме, а он ночует у них по очереди. Также мужчина утверждает, что занимается сексом 28 раз в неделю, но его жены не ревнуют друг к другу — а, напротив, общаются и дружат.
Рюита надеется побить японский рекорд по количеству детей, рожденных от одного отца, и заслужить титул «Бога брака». Сейчас рекорд принадлежит сегуну Иенари Токугаве, который скончался в 1841 году. На момент смерти у него было 53 ребенка от 27 наложниц.
Ватанабэ надеется стать отцом 54 детей, чтобы его имя «осталось в истории». Поэтому мужчина не остановил свои романтические поиски, и продолжает искать новых жен.
Необычный семейный союз привлек внимание медиа и пользователей социальных сетей. Одни комментаторы приходят в ужас и пишут, что не хотели бы вырасти в таких условиях, а другие считают, что главное, чтобы все были счастливы. Некоторые также волнуются, что при таком количестве детей вряд ли у них получится завязать близкие отношения с отцом.
В этом году мужчину даже приглашали на телешоу, где он сообщил: «Я просто очень люблю женщин. Если они так же сильно любят меня в ответ, у нас все получится».
Ранее рассказывали историю китайца, который успел за год изменить своей девушке с 300 женщинами: обоих случаях остается вопрос, где же мужчины находят силы и время на такое количество отношений.