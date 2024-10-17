«Бог брака»: у японца нашли четырех жен и двух девушек

Необычный семейный союз привлек внимание медиа и пользователей социальных сетей. Одни комментаторы приходят в ужас и пишут, что не хотели бы вырасти в таких условиях, а другие считают, что главное, чтобы все были счастливы. Некоторые также волнуются, что при таком количестве детей вряд ли у них получится завязать близкие отношения с отцом.