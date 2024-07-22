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Boeing скрывает реальную причину задержки Starliner на МКС, заявил ученый

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Скандал, связанный с сокрытием корпорацией Boeing информации о проблемах самолетов 737 MAX, наводит на мысль, что настоящая причина задержки космического корабля Starliner на МКС также замалчивается, скорее всего, астронавтов вернут на Землю на другом аппарате из-за высоких рисков, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Источник: AP 2023

Ранее НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которых на Международную космическую станцию впервые доставил новый космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing. По данным СМИ, на корабле фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия.

«Даже при самом хорошем отношении к Boeing, если мы наблюдаем последние события такого толка, когда явно старались дело как-то скрыть от специалистов и просто от людей, то, конечно, поневоле начинаешь думать, не повторение ли это в другом виде сценария со Starliner. Это, мягко говоря, настораживает. Конечно, никто не любит демонстрировать какие-то свои промахи, но в такой мере, как это сделал Boeing, это как-то через край», — сказал Эйсмонт.

Он считает, что у Boeing есть основания замалчивать проблему, поскольку неудачное завершение миссии корабля Starliner может нанести компании серьезный репутационный и экономический урон.

«Во всяком случае, время, когда можно ожидать, что как-то там удастся разобраться, оно явно прошло… Здесь риски настолько велики, что вряд ли те, кто принимает решение, допустят (возвращение астронавтов на Землю на корабле Starliner — ред.)», — добавил ученый.

Ранее компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018—2019 годах. В 2018 году самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии, а в 2019 году — в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. В 2021 году в рамках иска минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в «сговоре» с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию. На данный момент дата возвращения астронавтов на Землю не определена. НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля.