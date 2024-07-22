Boeing скрывает реальную причину задержки Starliner на МКС, заявил ученый

«Даже при самом хорошем отношении к Boeing, если мы наблюдаем последние события такого толка, когда явно старались дело как-то скрыть от специалистов и просто от людей, то, конечно, поневоле начинаешь думать, не повторение ли это в другом виде сценария со Starliner. Это, мягко говоря, настораживает. Конечно, никто не любит демонстрировать какие-то свои промахи, но в такой мере, как это сделал Boeing, это как-то через край», — сказал Эйсмонт.