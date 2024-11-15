Бодрое утро. Эксперт назвал самый вредный и самый полезный виды кофе

Сегодня кофе считается одним из самых популярных напитков, который к тому же несет несомненную пользу для здоровья. В последнее время его разрешили пить даже сердечникам и гипертоникам. Однако специалисты отмечают, что при переизбытке некоторые виды кофе могут оказаться крайне опасными, вплоть до того, что вызывают рак.
Такой опасностью отличается растворимый кофе. Это связано с тем, что в нем больше акриламида, чем в молотом кофе. А это химическое вещество, образующееся при приготовлении пищи, включая кофейные зерна, при высоких температурах.
Международное агентство по изучению рака (МАИР) признало его «опасным канцерогеном для человека», что означает наличие доказательств того, что данное химическое вещество может вызывать у людей рак. По данным лабораторных исследований Агентства по стандартам на пищевые продукты, избыток такого вещества может приводить к раку легких и репродуктивных органов. Данные были получены при экспериментах на животных, но специалисты склоняются к тому, что такой же эффект может встречаться и у людей.
Еще в 2013 году в Польше выяснили, что акриламида в растворимом кофе было в два раза больше, чем в молотом. Для этого проводили исследование 42 образцов кофе, 10 из которых были растворимыми. Но важно помнить один нюанс: чтобы такой напиток стал опасным, по данным исследователей из университета Макгилла в Канаде, надо потреблять не менее 10 чашек растворимого кофе в день. А это уже очень много по всем нормам. Молотый кофе в таком количестве тоже пить нельзя, ведь это также принесет здоровью лишь вред.
Есть и еще нюанс, в растворимом кофе содержится больше антиоксидантов (а это уже полезные вещества), чем в молотом, что защищает клетки от повреждения.
Полезными напитками, по словам экспертов, считаются фильтрованный кофе и эспрессо. Установлено, что фильтрованный кофе, изготавливающийся за счет пропускания молотых зерен и горячей воде через бумажный или сетчатый металлический фильтр, способствует снижению риска заболеваний артерий, которые являются наиболее распространенной причиной сердечных приступов. Это вывод норвежских исследователей, двадцать лет изучавших данные 500 000 человек. Оказалось, что употребление четырех небольших чашек фильтрованного кофе в день улучшает здоровье сердца.
Кофе на основе эспрессо — это, например, латте, капуччино — защищают мозг от когнитивных дисфункций.
Любой кофе хорош, главное — знать меру. Ведь при переизбытке каждый вариант такого напитка, даже самый полезный, рискует превратиться в яд.