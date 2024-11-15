Бодрое утро. Эксперт назвал самый вредный и самый полезный виды кофе

Еще в 2013 году в Польше выяснили, что акриламида в растворимом кофе было в два раза больше, чем в молотом. Для этого проводили исследование 42 образцов кофе, 10 из которых были растворимыми. Но важно помнить один нюанс: чтобы такой напиток стал опасным, по данным исследователей из университета Макгилла в Канаде, надо потреблять не менее 10 чашек растворимого кофе в день. А это уже очень много по всем нормам. Молотый кофе в таком количестве тоже пить нельзя, ведь это также принесет здоровью лишь вред.