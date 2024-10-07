Бобриха стала менеджером приюта в Массачусетсе

Два года назад сотрудники приюта для диких животных Newhouse Wildlife Rescue в американском Челмсфорде, штат Массачусетс, нашли на обочине дороги брошенного детеныша бобра. Они подобрали малышку, вылечили и дали ей имя — Ниби.
Бобриха быстро освоилась в приюте, завоевала популярность у сотрудников и подписчиков в соцсетях, а вскоре получила кличку «примадонна» — за то, никогда не сомневается в себе, лукаво улыбается и любит проказничать.
Совсем недавно Ниби исполнилось 2 года. В этом возрасте дикие бобры покидают семью и отправляются во взрослую жизнь: строить дом и искать себе пару. Массачусетское управление по делам рыболовства и дикой природы, в чьем ведении находится приют, заявило, что Ниби тоже пора начать самостоятельный путь и расстаться с приютом. Историей этого конфликта поделилась американская радиостанция KGOU.
Но спасители бобрихи с этим решением не согласились — у Ниби была совсем не такая жизнь, как у диких бобров, и к самостоятельной жизни на воле она, по их мнению, не готова. Сотрудники обратились к эксперту по бобрам экологу Глиннис Вуд, которая подтвердила их опасения: если выпустить Ниби в лес в октябре, она растеряется, не сможет подготовиться к зиме и наверняка погибнет от переохлаждения и голода.
Несогласие по поводу дальнейшей судьбы бобра дошло до суда: поклонники Ниби собрали 29 тысяч подписей под петицией с просьбой оставить ее в приюте. В четверг в дело вмешалась губернатор штата Массачусетс Мора Хили: она заявила, что выступает на стороне защитников животного и подпишет специальный указ, разрешающий Ниби остаться среди людей.
Ниби покорила сердца многих жителей штата, и мое в том числе. Я счастлива сообщить, что она останется жить в приюте и получит должность помощника по просвещению в области бобров.
Сотрудники Newhouse Wildlife Rescue пришли в восторг от такого решения и горячо поблагодарили всех, кто их поддерживал.
«Нашей целью было не сделать бобра домашней зверушкой, но дать голос тому, кто лишен голоса, и исправить ошибку, которая могла стать смертельной», — заявил приют на своей странице в соцсетях.
Вообще в Массачусетсе довольно много бобров: они составляют важную часть экосистемы. В приюте рассказали, что уже несколько раз пытались предложить Ниби пожить в дикой природе, но она не проявляла никакого интереса к тому, чтобы искать пропитание или обустраивать дом — и даже не особо стремилась общаться с другими бобрами.
Сотрудники продолжат обучать Ниби всему, что должен знать взрослый бобер, и попробуют выпустить в лес тогда, когда она точно будет готова. А пока что животное остается в приюте как один из его сотрудников: на сайте Newhouse Wildlife Rescue она указана как branch manager (англ. игра слов: «менеджер направления» и «менеджер по веткам»).
Кстати, это не первый зверек-сотрудник в приюте: рядом с Ниби на сайте есть еще и «посол по делам образования» сурок Стэнли.
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