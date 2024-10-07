Бобриха стала менеджером приюта в Массачусетсе

Но спасители бобрихи с этим решением не согласились — у Ниби была совсем не такая жизнь, как у диких бобров, и к самостоятельной жизни на воле она, по их мнению, не готова. Сотрудники обратились к эксперту по бобрам экологу Глиннис Вуд, которая подтвердила их опасения: если выпустить Ниби в лес в октябре, она растеряется, не сможет подготовиться к зиме и наверняка погибнет от переохлаждения и голода.