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Боб Дилан сыграл роль самого себя целиком перед утверждением сценария байопика

Американский гитарист Боб Дилан целиком прочитал и сыграл собственную роль перед тем, как утвердить сценарий байопика «Совершенный незнакомец» (2024). Об этом сообщил продюсер картины Питер Джейсен.

Источник: Звук

Американский гитарист Боб Дилан целиком прочитал и сыграл собственную роль перед тем, как утвердить сценарий байопика «Совершенный незнакомец» (2024). Об этом сообщил продюсер картины Питер Джейсен.

По его словам, Дилан прочёл весь сценарий совместно с режиссером Джеймсом Мэнголдом. Для полноценного утверждения сценария им потребовалось несколько встреч, передает NME.

В одну из них Мэнголд и Дилан прочли сценарий вслух. Музыкант декламировал только те строчки, которые произносил его персонаж. В течение этого процесса Дилан делал заметки прямо в напечатанном сценарии. Когда все правки были внесены, гитарист подписал сценарий и отдал его Мэнголду со словами «Иди с богом».

По словам Питера Джейсона, у Дилана не было права решающего слова, но его вклад тем не менее был довольно значимым.

Мировая премьера фильма «Совершенный незнакомец» состоялась в конце декабря 2024 года. Роль Боба Дилана исполнил Тимоти Шаламе, недавно представивший два кавера на его песни.