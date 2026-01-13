Bloomberg: во Франции со страхом и с тревогой следят за перевооружением Германии

«Франция со страхом и тревогой наблюдает за тем, как Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение, нарушая давнее равновесие сил на континенте», — говорится в материале.
Отмечается, что в Париже особо остро ощущается тревога, поскольку некоторые опасаются, что центр политической тяжести континента смещается на восток, «так как Берлин увеличивает свои расходы на оборону до уровней, недоступных его союзникам».
Ранее лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала ФРГ вернуться к политике дипломатии и разоружения.
Также сообщалось, что в ФРГ подготовили план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО.