Евросоюз должен усилить экспортный контроль для своих компаний из-за того, что в российских дронах и ракетах есть компоненты из Соединенных Штатов и стран Западной Европы.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает Bloomberg.
Он также пожаловался на трещины в санкционном режиме объединения. По его мнению, ограничительные меры в отношении России теряют свою эффективность, так как контроль за их соблюдением возложен на отдельные страны, а не на весь Евросоюз в целом.
В связи с этим Власюк призвал к ужесточению мер экспортного контроля для предприятий, зарегистрированных в Европе, передает агентство.
В России ранее неоднократно заявляли о способности страны адаптироваться к санкционному давлению, которое Запад оказывает уже в течение нескольких лет и продолжает наращивать.