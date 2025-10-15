Популярные темы
Bloomberg: в Киеве пожаловались на трещины в санкциях ЕС против России

Уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что ограничительные меры теряют свою эффективность.

Источник: Freepik

Евросоюз должен усилить экспортный контроль для своих компаний из-за того, что в российских дронах и ракетах есть компоненты из Соединенных Штатов и стран Западной Европы.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает Bloomberg.

Он также пожаловался на трещины в санкционном режиме объединения. По его мнению, ограничительные меры в отношении России теряют свою эффективность, так как контроль за их соблюдением возложен на отдельные страны, а не на весь Евросоюз в целом.

В связи с этим Власюк призвал к ужесточению мер экспортного контроля для предприятий, зарегистрированных в Европе, передает агентство.

В России ранее неоднократно заявляли о способности страны адаптироваться к санкционному давлению, которое Запад оказывает уже в течение нескольких лет и продолжает наращивать.

