Bloomberg узнал о планах Британии поставить Дании военные корабли

За контракт Великобритания конкурирует с Францией. Париж делает ставку на поставки фрегатов к 2030 году и уже направил в Копенгаген корабль Naval Group для демонстрации датским политикам и бизнесу. Лондон же считает своим преимуществом более высокую совместимость: Дания сможет теснее взаимодействовать с Норвегией, которая в 2025 году приобрела британские фрегаты Type 26, в том числе для совместного патрулирования Крайнего Севера.