Bloomberg: США развертывают новое оружие для глушения спутников России и Китая

Система Meadowlands, разработанная L3Harris, отстает от графика на несколько лет, но ожидается, что она будет введена в строй в этом финансовом году. Вторая система, RMT, уже размещается за рубежом в нераскрытых точках и находится на «этапе ограниченного раннего использования», что позволяет применять ее во время тестирования. Пентагон утверждает, что эти технологии глушения являются «чисто оборонительными», в то время как, по словам экспертов, это увеличивает число «открыто признанных наступательных контркосмических систем» США с одной до трех.