Bloomberg: США отказались от участия в плане ЕС по использованию активов России

Соединенные Штаты сообщили странам Европы, что не намерены участвовать в плане по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Американские чиновники проинформировали свои европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе», — говорится в материале статьи.
Отмечается, что американские представители объяснили нежелание США содействовать плану ЕС по предоставлению Киеву кредита на сумму в 140 миллиардов евро рисками для стабильности на рынке. При этом Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Россия будет преследовать государства ЕС, которые предпримут попытки изъять собственность государства.