Bloomberg: США отказались от участия в плане ЕС по использованию активов России

Отмечается, что американские представители объяснили нежелание США содействовать плану ЕС по предоставлению Киеву кредита на сумму в 140 миллиардов евро рисками для стабильности на рынке. При этом Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года.