Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США отказались от участия в плане ЕС по использованию активов России

США предупредили Европу, что не будут присоединяться к инициативе по предоставлению кредита Украине за счет замороженных российских активов.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты сообщили странам Европы, что не намерены участвовать в плане по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Американские чиновники проинформировали свои европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе», — говорится в материале статьи.

Отмечается, что американские представители объяснили нежелание США содействовать плану ЕС по предоставлению Киеву кредита на сумму в 140 миллиардов евро рисками для стабильности на рынке. При этом Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Россия будет преследовать государства ЕС, которые предпримут попытки изъять собственность государства.