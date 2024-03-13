Bloomberg сообщил об «исчезновении» штамма гриппа типа B из-за COVID-19

По данным Bloomberg, после исчезновения штамма «Ягамата» ученые начали полагать, что таким же образом можно избавиться от другого более распространенного штамма гриппа типа B «Виктория». В отличие от гриппа типа А, который имеет широкий спектр хозяев и рискует вызвать пандемии, штаммы В не переносятся животными и с ними эффективно справляются вакцины. В среднем на эти штаммы приходится 23% ежегодных случаев гриппа во всем мире, включая 1,4 млн госпитализаций, отмечает агентство.