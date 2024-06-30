Bloomberg рассказал, как ученые изучают океан с роскошных яхт

«Мы испытываем личное удовлетворение от того, что вносим свой вклад в нечто большее, чем мы сами», — рассказал совладелец калифорнийской страховой компании Том Петерсон, владеющий 24-метровой яхтой «Валькирия». Ежегодно он предоставляет судно на 15−20 дней, часто сотрудничая с Лабораторией акул Калифорнийского государственного университета. Петерсон позволяет исследователям оставаться на борту несколько дней, вместо того, чтобы регулярно тратить полтора часа на путь с берега на яхту и обратно.