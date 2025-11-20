Bloomberg: мирный план США по Украине грозит Зеленскому унижением

Как отмечают собеседники агентства, Зеленский уже получил сигналы из Вашингтона о том, что ему следует принять предложение с учетом поддержки плана самим Трампом. Одновременно он сталкивается с растущим внутренним давлением со стороны депутатов подконтрольной ему партии «Слуга народа», требующих уволить главу его офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала под угрозой получить парламентский кризис в случае отказа, подчеркнули источники издания.