Bloomberg: Индия готова отказаться от СУГ с Ближнего Востока в пользу США

Согласно тендерным документам, государственные нефтяные компании Индии намерены закупать до трех грузов СУГ в месяц у Соединенных Штатов в течение следующего года. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что организаторами тендера являются Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.
Трейдеры, знакомые с ситуацией, отмечают, что это первый случай, когда Индия, которая уже имеет действующие долгосрочные контракты, собирается подписать такое же соглашение по поставкам СУГ, но уже из США.
При этом компании на Ближнем Востоке, в том числе и в Саудовской Аравии, снижают цены, чтобы противостоять расширению зоны влияния американского государства на азиатские газовые рынки.
Ранее министр энергетики США Крис Райт во время энергетического форума в Италии заявлял, что при отказе Европейского союза от российских энергоресурсов Вашингтон готов заполнить освободившуюся нишу поставками сырья из Соединенных Штатов.
