Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Индия готова отказаться от СУГ с Ближнего Востока в пользу США

В Индии готовы отказаться от закупок сжиженных углеводородных газов (СУГ) у Ближнего Востока в пользу продавцов из США. Соответствующие решения индийские нефтяные компании могут принять на фоне переговоров о торговой сделке.

Источник: РИА "Новости"

Согласно тендерным документам, государственные нефтяные компании Индии намерены закупать до трех грузов СУГ в месяц у Соединенных Штатов в течение следующего года. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что организаторами тендера являются Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

Трейдеры, знакомые с ситуацией, отмечают, что это первый случай, когда Индия, которая уже имеет действующие долгосрочные контракты, собирается подписать такое же соглашение по поставкам СУГ, но уже из США.

При этом компании на Ближнем Востоке, в том числе и в Саудовской Аравии, снижают цены, чтобы противостоять расширению зоны влияния американского государства на азиатские газовые рынки.

Ранее министр энергетики США Крис Райт во время энергетического форума в Италии заявлял, что при отказе Европейского союза от российских энергоресурсов Вашингтон готов заполнить освободившуюся нишу поставками сырья из Соединенных Штатов.

Артем Феоктистов