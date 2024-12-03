Блондинки, дьявол и эволюция: 7 фильмов про юристов

Юрист — сложная, кропотливая и очень важная работа. Но и она порой бывает крайне увлекательной. 3 декабря в России отмечают День юриста. В честь профессионального праздника собрали небольшую подборку фильмов с яркими и захватывающими юридическими баталиями.
Пожнешь бурю
Стэнли Крамер, 1960 год
Фильм основан на реальном случае: в 1925 году в штате Теннесси школьный учитель был осужден за то, что рассказал детям про теорию эволюции Чарлза Дарвина. Провинциальное дело становится известным на всю страну, потому что и прокурор, и адвокат — виднейшие юристы своей эпохи, которые приехали в маленький городок, чтобы поднять важный вопрос: имеет ли человек право на собственное мнение, или он должен лишь слушаться общепринятых догматов.
Убить пересмешника
Роберт Маллиган, 1962 год
Экранизация знаменитой повести Харпер Ли. Мудрый и добрый адвокат Аттикус Финч (Грегори Пек) назначен защищать в суде негра, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины. Аттикус, добросовестно подошедший к делу, становится врагом в глазах всего города и вынужден выбирать между благополучием, безопасностью и профессиональным долгом.
Человек на все времена
Фред Циннеман, 1966 год
Историческая судебная драма. Томас Мор, лорд-канцлер Великобритании, близкий друг Генриха VIII и второй человек в стране, отказывается одобрить развод короля с очередной супругой и впадает в немилость. История о человеке, у которого было все, но ради принципов он не побоялся бросить вызов монарху, и потерять достаток, власть, а в итоге и жизнь.
Адвокат дьявола
Тейлор Хэкфорд, 1997 год
Кевин Ломакс (Киану Ривз) — молодой перспективный адвокат. Он добивается оправдания учителя, обвиненного в приставании к школьницам, хотя понимает, что его клиент виновен — но убеждает себя, что его долг, как адвоката, защищать клиента, несмотря ни на что. С победой его поздравляет глава огромной юридической корпорации Джон Милтон (Аль Пачино) и приглашает вместе с женой (Шарлиз Терон) работать не него в Нью-Йорке. Шикарная актерская игра и притча о том, что даже самые благие намерения могут быть отравлены тщеславием.
Эрин Брокович
Стивен Содерберг, 2000 год
Эрин вызывающе одевается, в одиночку растит троих детей и отчаянно ищет хоть какую-то работу. Потом она попадает в аварию, ее адвокат проигрывает дело в суде из-за скандального поведения самой Эрин, и в качестве извинения берет девушку к себе в фирму. На одном из первых же дел Эрин выходит на огромную корпорацию, отравляющую вредными сбросами грунтовые воды, бросает ей вызов и побеждает.
Звучит, как сказка, но фильм полностью основан на реальной истории, в результате которой 600 человек получили компенсации за вред здоровью. Джулия Робертс за главную роль получила «Оскар».
Блондинка в законе
Роберт Лукетич, 2001 год
Эль Вудс живет розовую гламурную жизнь в калифорнийском колледже и надеется на скорую свадьбу, как вдруг парень ее бросает: он готовится к политической карьере, и ему нужна более серьезная жена — например, юрист. Возмущенная Эль решает доказать бойфренду, что ничуть не хуже замухрышек-юристок с восточного побережья, и поступает на юридический факультет Гарварда. Сказка о том, что если чего-то захотеть и приложить усилия, все получится, нашла интересное отражение в реальности: Риз Уизерспун, которой после этого фильма предлагали только роли гламурных блондинок, так от этого устала, основала чрезвычайно успешную продюсерскую компанию и теперь снимает себя в серьезном кино и сериалах сама.
Лучше звоните Солу
Винс Гиллиган, Питер Гулд, 2015 год
Немного жульничества: да, это сериал, а не фильм, но ведь нет закона, запрещающего вставить его в подборку (наверное, так сказал бы адвокат). Спин-офф «Во все тяжкие», который многие считают чуть ли не превосходящим оригинал: на протяжении шести сезонов мы узнаем, как юный недотепа сперва пытается стать добрым и честным адвокатом, а затем превращается в акулу юриспруденции в вызывающих костюмах, способного отмазать в суде даже Сатану, стоящего над дымящимся трупом. Многофигурная, тщательная и очень увлекательная история о мире юристов.