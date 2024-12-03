Блондинки, дьявол и эволюция: 7 фильмов про юристов

Эль Вудс живет розовую гламурную жизнь в калифорнийском колледже и надеется на скорую свадьбу, как вдруг парень ее бросает: он готовится к политической карьере, и ему нужна более серьезная жена — например, юрист. Возмущенная Эль решает доказать бойфренду, что ничуть не хуже замухрышек-юристок с восточного побережья, и поступает на юридический факультет Гарварда. Сказка о том, что если чего-то захотеть и приложить усилия, все получится, нашла интересное отражение в реальности: Риз Уизерспун, которой после этого фильма предлагали только роли гламурных блондинок, так от этого устала, основала чрезвычайно успешную продюсерскую компанию и теперь снимает себя в серьезном кино и сериалах сама.