Блокировка WhatsApp глазами россиян: что показал опрос

Этот вопрос был самым базовым и позволял понять, насколько WhatsApp вообще присутствует в жизни людей. Абсолютное большинство — 81,8% — заявили, что пользуются им ежедневно. Еще почти 9% заходят туда хотя бы несколько раз в неделю. Редко — примерно раз в месяц — используют его 3,8% респондентов. И только 5,6% ответили, что вообще не пользуются этим мессенджером. Таким образом, почти 9 из 10 человек задействуют WhatsApp на регулярной основе. Это показывает не просто популярность платформы, а фактическую зависимость от нее как от основного канала связи.