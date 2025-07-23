Блокировка WhatsApp глазами россиян: что показал опрос

Пользуетесь ли вы мессенджером WhatsApp?
Этот вопрос был самым базовым и позволял понять, насколько WhatsApp вообще присутствует в жизни людей. Абсолютное большинство — 81,8% — заявили, что пользуются им ежедневно. Еще почти 9% заходят туда хотя бы несколько раз в неделю. Редко — примерно раз в месяц — используют его 3,8% респондентов. И только 5,6% ответили, что вообще не пользуются этим мессенджером. Таким образом, почти 9 из 10 человек задействуют WhatsApp на регулярной основе. Это показывает не просто популярность платформы, а фактическую зависимость от нее как от основного канала связи.
Чтобы понять, насколько WhatsApp конкурирует с другими сервисами, участникам предложили отметить все платформы, которыми они регулярно пользуются. Половина — 50,4% — указала WhatsApp, и почти 40% — Telegram. Все остальные варианты отстают многократно: VK Мессенджер набрал лишь 6,3%, Viber — 1,6%, а 1,9% вообще не используют мессенджеры, предпочитая звонки и СМС. Это означает, что рынок фактически поделен между двумя главными игроками — WhatsApp и Telegram. Остальные сервисы остаются нишевыми или вовсе малозначимыми.
Один из ключевых вопросов касался отношения к потенциальному запрету WhatsApp. Почти 55% заявили, что они категорически против такой меры. Еще 15,6% выбрали ответ «скорее не поддерживаю». Таким образом, более 70% участников выступают против блокировки в той или иной степени. В поддержку ограничений высказались только 12,2% (полностью поддерживаю) и 7,4% (скорее поддерживаю). Остальные — около 10% — признались, что им все равно. Результаты говорят о том, что идея блокировки крайне непопулярна и вызывает в основном негативную реакцию.
Несмотря на геополитический контекст, более 63% респондентов не видят в WhatsApp угрозы для страны. Только 17,7% считают, что такой риск есть. Оставшиеся 18,4% затруднились с ответом. Большинство граждан воспринимают мессенджер как инструмент связи, а не как потенциальный канал шпионажа или вмешательства. Это также показывает низкий уровень доверия к аргументу о «национальной угрозе» как основанию для блокировки.
Около 38% считают, что передача данных возможна, еще 29% допускают такую вероятность, но без уверенности. Примерно 23% не верят в это вовсе, а почти 10% признались, что никогда об этом не задумывались. Таким образом, у значительной части пользователей присутствует тревожность по поводу конфиденциальности, но она не обязательно переходит в желание отказаться от сервиса.
Если WhatsApp будет заблокирован, какие альтернативы вы будете использовать?
Почти 70% участников сообщили, что в таком случае перейдут на Telegram. Лишь 3,5% выбрали VK Мессенджер, 2% — Viber. Около 8,6% предпочли бы вернуться к обычным звонкам и SMS, а 16,8% ответили, что, скорее всего, не будут пользоваться ничем. Эти цифры подтверждают, что Telegram воспринимается как реальная альтернатива.
Как бы вы отреагировали на полную блокировку WhatsApp в России?
На этот вопрос 51,5% ответили, что это вызовет у них серьезные неудобства. Еще 31,6% отметили, что блокировка будет неприятной, но они смогут адаптироваться. Только 10% поддерживают запрет с точки зрения безопасности, а 7% считают, что это их никак не коснется. Почти каждый второй пользователь воспримет блокировку как прямое вмешательство в его повседневную жизнь.
Считаете ли вы, что мессенджеры из «недружественных» стран нужно блокировать или ограничивать в России?
На этот вопрос только 19,5% ответили утвердительно. Более 41% предложили ограничить доступ лишь для госструктур и крупных компаний. 34% считают, что доступ должен оставаться свободным для всех. Остальные затруднились с ответом. Это говорит о том, что россияне настроены дифференцированно: они не отвергают возможность ограничений, но в целом выступают против массового запрета.
Половина участников (49,6%) уверены, что мессенджер не имеет отношения к информационному противостоянию. Еще 27% допускают такую возможность, но не могут утверждать с уверенностью. Лишь 18% уверены, что WhatsApp используется как инструмент давления на страну. Таким образом, платформа остается в глазах большинства пользователей в первую очередь средством связи, а не идеологическим оружием.
Большинство опрошенных активно пользуются WhatsApp — это главный способ для них обмениваться сообщениями, звонить и отправлять видео. Но когда речь заходит о возможной блокировке этого мессенджера, мнения разделяются. Многие считают, что это вызовет серьезные неудобства и негативно скажется на общении, но есть и те, кто поддерживает ограничения.
При этом большинство не видит в WhatsApp угрозы для безопасности страны, хотя некоторые беспокоятся, что через этот сервис могут передаваться данные иностранным спецслужбам.
Если WhatsApp все же заблокируют, большая часть пользователей готова перейти на другие приложения, прежде всего Telegram. Есть и те, кто пока не решил, как будет общаться, или планирует вернуться к обычным звонкам и SMS.
Что касается блокировок мессенджеров из «недружественных» стран, многие считают, что ограничивать их стоит только для госструктур и крупных компаний. Свободный доступ для всех поддерживает меньше опрошенных.
Наконец, почти половина респондентов считают WhatsApp просто удобным сервисом для общения, а не инструментом информационной войны. Но часть видит в нем и риск использования для информационного давления.
Итог опроса: люди сильно зависят от удобных цифровых каналов связи, но при этом не теряют бдительности, опасаясь угроз безопасности, что происходит с их данными.
Артем Гингер