Почему WhatsApp* «под ударом», а Telegram нет: Герман Клименко о цифровых ограничениях и навигации

Экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко стал гостем шоу «Центральный канал» с Алексеем Гудошниковым и Гаром Дмитриевым. В эфире он рассказал, как меры безопасности затрагивают соцсети, навигацию и идентификацию пользователей.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

«То, что сейчас происходит, — иллюстрация поговорки “Русские долго запрягают, но быстро едут”. Мы десять лет смеялись: Сбербанк позвонит, потом были СМС-агрегаторы подписочные с музыкой и вот этой всей историей. И мы ничего не делали. А потом, когда на прямой линии Владимира Владимировича выступил мужик со словами, мол, можно “Орешником” ударить по дата-центрам, после этого президент дал команду заняться мошенниками. На самом деле действительно звонят меньше», — отметил эксперт.

Клименко подчеркнул, что борьба с мошенниками набирает обороты: уже принято около 30 поправок и впереди еще несколько инициатив.

«Мошенники не переживут этой истории, но и мы можем не пережить. Когда у меня спрашивают, что происходит, я отвечаю: “Происходит борьба за мир”. Когда резонанс происходит — сразу все боремся. Сейчас все это выглядит странновато. Конечно, если бы мы начали всё это делать 10 лет по чуть-чуть, сейчас бы все шло потихонечку», — пояснил он.

Чтобы проиллюстрировать резкие изменения, Клименко привел пример с новыми ограничениями на сим-карты и автомобили, которые вызвали бурю эмоций у многих граждан.

«Мне звонят, говорят: “Кошмар, что происходит”. Наконец-то захотели связать VIN-код автомобиля с сим-картой. Это хорошо. Почему? Потому что, значит, вы не беспилотник. Вам смешно, а я объясню. Как только мы знаем, что вы не беспилотник, вам можно включить нормальную навигацию», — продолжил эксперт.

По его словам, с этим же связаны меры «охлаждения» для сим-карт.

«Это другая история, но тоже чтобы не долетел беспилотник», — добавил он.

Переходя к ситуации с мессенджерами, Клименко объяснил логику выборочного давления на платформы вроде WhatsApp* и Telegram.

«Либо мочим WhatsApp*, либо мочим Telegram — вместе нельзя. Можно же было заблокировать юридически, тогда там возникают вопросы: нам нельзя будет пользоваться VPN для обхода. Пока сохраняется эта квази-история. Пока это не преступление», — заявил он.

Клименко прокомментировал решение главы профильного комитета Госдумы Сергея Боярского не блокировать Telegram, пока все каналы не перейдут в MAX. По его мнению, это связано с реалиями рынка.

«Он слишком большой, слишком глубоко проник. Когда в министерстве 99% людей пользуются Telegram. Когда запустили MAX, он был структурно похож на Telegram. Про WhatsApp*, кстати, никто ничего не говорил. Это считалось заменой Telegram. Все говорили, что Telegram проклят — есть правильные, а есть проклятые каналы, где дроны охотятся за нашими солдатами. Даже замедленный YouTube не позволяет себе этих историй. В WhatsApp* этих грехов нет. У Telegram двоякая история, так как все там находятся. Видимо, когда подошли к концу года, поняли, что “на плахе всего одно место” — нельзя одновременно казнить WhatsApp* и Telegram.

При запуске MAX, видимо, был план к концу года кого-то одного “замочить”. Но выяснилось, что в Telegram файлохранилище большое, видеохранилище большое, огромная нагрузка. Кто за все заплатит? Как я понимаю, посчитали и решили завалить WhatsApp*», — заключил Клименко в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

