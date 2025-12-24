Почему WhatsApp* «под ударом», а Telegram нет: Герман Клименко о цифровых ограничениях и навигации

«Он слишком большой, слишком глубоко проник. Когда в министерстве 99% людей пользуются Telegram. Когда запустили MAX, он был структурно похож на Telegram. Про WhatsApp*, кстати, никто ничего не говорил. Это считалось заменой Telegram. Все говорили, что Telegram проклят — есть правильные, а есть проклятые каналы, где дроны охотятся за нашими солдатами. Даже замедленный YouTube не позволяет себе этих историй. В WhatsApp* этих грехов нет. У Telegram двоякая история, так как все там находятся. Видимо, когда подошли к концу года, поняли, что “на плахе всего одно место” — нельзя одновременно казнить WhatsApp* и Telegram.