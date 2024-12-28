Блокбастеры и современное искусство: каким был уходящий год для музеев

Пожалуй, 2024 год сохранил и усилил все тренды последних пары лет. Ставка на исследование собственных коллекций, архивная работа, межмузейные проекты и сотрудничество с коллекционерами и частными институциями остаются среди основных козырей.
Нет, зрелищные блокбастеры никуда не ушли. Успех выставок «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-х-1930-х» в Музее Москвы (кураторы Ксения Гусева, Надежда Плунгян) или проекта «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» (кураторы Франческо Бонами, Зельфира Трегулова) доказывает, что жанр больших выставок по-прежнему востребован. Среди ярких масштабных проектов — и первая за 35 лет выставка Любови Поповой, совместный проект Третьяковской галереи, Еврейского музея и центра толерантности и Центра русского авангарда.
Но не блокбастером единым живы… Сегодня преимущество получают те музеи, у которых богатство коллекции сочетается с сильной командой хранителей и исследователей. Свидетельством этого стали проекты «Неизвестный Щукин…» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Петр Щукин. Восточная коллекция» в Музее Востока, «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Музеях Московского Кремля, «Русский Феникс» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже.
Можно вспомнить и выставку Владимира Куприянова в ММОМА, которую делал Виктор Мизиано, и проект Музея русского импрессионизма «Группа “13”. В переулках эпохи» (куратор Надя Плунгян), и выставку «Три времени Рима», которую Елизавета Лихачева, Василий Успенский, Александр Конев и Максим Атаянц представили в Пушкинском музее. Среди самых тонких проектов выставки Александра Константинова в ГЭС-2 и в Новой Третьяковке, которые были выстроены музыкально — на перекличках и созвучиях с западной и восточной культурами.
Судя по тому, что на выставке «Передвижники» в Третьяковской галерее встретились «Грачи прилетели» Саврасова и деревянные «Грачи» Николая Полисского, закрытие отдела новейших течений не отменяет возможности увидеть здесь современное искусство. Но если говорить о представлении современных художников, ММОМА и Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) сегодня оказываются главными площадками показа их работ. Выставка Эрика Булатова в МАММ — среди самых сильных впечатлений года.
Кроме галерей, работающих на «Винзаводе», и демократичного пространства ЦТИ «Фабрика», точно имеет смысл обратить внимание на новый Центр современного искусства AZ/ART на Маросейке.