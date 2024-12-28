Блокбастеры и современное искусство: каким был уходящий год для музеев

Но не блокбастером единым живы… Сегодня преимущество получают те музеи, у которых богатство коллекции сочетается с сильной командой хранителей и исследователей. Свидетельством этого стали проекты «Неизвестный Щукин…» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Петр Щукин. Восточная коллекция» в Музее Востока, «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Музеях Московского Кремля, «Русский Феникс» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже.