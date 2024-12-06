Блогеры утверждают, что проблемную кожу можно вылечить с помощью загара

В соцсетях завирусился новый тренд: блогеры утверждают, что ультрафиолетовые лучи могут избавить от акне и постакне, — пишет New York Post.
Инфлюенсеры с многомиллионной аудиторией снимают видео, как они загорают без использования SPF-крема в надежде, что солнце высушит прыщи и выровняет тон кожи.
Эксперты Eucerin прокомментировали данный тренд, отметив, что ультрафиолетовые лучи действительно оказывают иммунодепрессивное и, следовательно, противовоспалительное действие. В результате чего состояние кожи с угревой сыпью и постакне действительно может улучшиться. Однако они также отметили, что есть нюанс: из-за длительного пребывания на солнце кожа может пересохнуть, что чревато появлением акне, шелушением и другими проблемами.
Чрезмерное пребывание на солнце пересушивает кожу, тогда сальные железы начинают работать в усиленном режиме, и эта избыточная выработка кожного сала, известная как себорея, является одним из ключевых этапов образования прыщей.
Помимо этого, дипломированный дерматолог Дженнифер А. Стайн пояснила, что у этого способа есть более серьезные последствия, так как загар без солнцезащитного средства увеличивает риск появления рака кожи.
Согласно статистике, каждый пятый человек болеет раком кожи в течение жизни. Лучший способ защитить себя от ультрафиолетовых лучей — это закрыться от них.
Таким образом, можно заключить, что хотя способ действительно рабочий, он чреват последствиями серьезнее акне. Поэтому при появлении проблем с кожей, вместо того чтобы пробовать «народные средства», стоит обратиться к квалифицированному дерматологу.
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