Блогеры утверждают, что проблемную кожу можно вылечить с помощью загара

Эксперты Eucerin прокомментировали данный тренд, отметив, что ультрафиолетовые лучи действительно оказывают иммунодепрессивное и, следовательно, противовоспалительное действие. В результате чего состояние кожи с угревой сыпью и постакне действительно может улучшиться. Однако они также отметили, что есть нюанс: из-за длительного пребывания на солнце кожа может пересохнуть, что чревато появлением акне, шелушением и другими проблемами.