Блогеры смастерили выдвигающийся световой меч из «Звездных войн»

Впрочем, у этого меча тоже есть свой недостаток. В отличие от световыхт мечей из фильмов, вариант Алекса работает только 30 секунд без подзарядки, так что как оружие его выйдет использовать лишь рядом с розеткой. А еще иногда его мечи просто взрываются в руке, так что джедаям Алекс их использовать пока не рекомендует.