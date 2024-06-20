Блогеры смастерили выдвигающийся световой меч из «Звездных войн»

Конструкторское бюро HeroTech выложило видео на Youtube, в котором поделилось своей новой разработкой: световым мечом из фильмов «Звездные войны». Конечно, игрушечные светящиеся мечи существуют уже давно, но этот при включении действительно выдвигается.
Главные сложности, которые обозначила команда: как спрятать в рукоятке полноценное лезвие и обеспечить надежное движение, а еще сделать так, чтобы устройство издавало тот самый оригинальный звук из фильма.
За основу конструкторы взяли трость фокусника: устройство, которое может складываться до рукоятки, а потом выдвигаться почти на метр в длину. В рукоятку, точно воссоздающую кинооригинал, встроен динамик, батарейка и светодиоды, которые точно повторяют цвет и звук меча из фильма. Впечатляющий результат можно посмотреть на видео.
Авторы меча хотели, чтобы любой желающий мог собрать его дома, и готовы поделиться подробной инструкцией с подписчиками, но советуют не рисковать, если вы не уверены в своих силах. «Созданный меч — только прототип, и повторять его изготовление дома не рекомендуется, если у вас нет инженерного опыта», — предостерегают они на канале.
Компания Disney уже создавала выдвигающиеся световые мечи для своих представлений в парке Disney World, но авторы нового меча уверены, что их версия гораздо дешевле. В любом случае, и тот и другой мечи — просто игрушки, и разрубить имперского штурмовика ими не выйдет.
А вот автор другого Youtube-канала Alex Lab, Алекс Буркан, собрал прибор, который действительно опасен — хотя и не так похож на оригинальные киномечи. Его вариант, о котором рассказывает портал IFLScience, выпускает метровый столб плазмы температурой в 2,800°C и запросто может разрезать даже сталь.
Как объяснил Алекс Книге рекордов Гиннесса, в которую попал в 2022 году, главный компонент его меча — электролизер, способный испускать водород и кислород в больших объемах, и сжимать газ без механического компрессора.
Впрочем, у этого меча тоже есть свой недостаток. В отличие от световыхт мечей из фильмов, вариант Алекса работает только 30 секунд без подзарядки, так что как оружие его выйдет использовать лишь рядом с розеткой. А еще иногда его мечи просто взрываются в руке, так что джедаям Алекс их использовать пока не рекомендует.
А вот более практичное изобретение: велосипед высотой в почти 8 метров, который построили два француза. На нем действительно можно ездить!
Георгий Мазуркевич