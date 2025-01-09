Блогеры могут остаться без доходов от рекламы после исключения из реестра Роскомнадзора

Согласно новому приказу, все блогеры с 10 тыс. подписчиков и более обязаны зарегистрироваться в реестре, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. В случае несоблюдения правил, они рискуют быть исключенными из реестра, что приведет к запрету на размещение рекламы и получению финансовой поддержки, передают «Известия».