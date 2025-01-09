Блогеры могут остаться без доходов от рекламы после исключения из реестра Роскомнадзора

Согласно новому приказу, все блогеры с 10 тыс. подписчиков и более обязаны зарегистрироваться в реестре, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. В случае несоблюдения правил, они рискуют быть исключенными из реестра, что приведет к запрету на размещение рекламы и получению финансовой поддержки, передают «Известия».
Среди основных причин для исключения каналов из реестра выделяются:
- распространение запрещенной информации, включая экстремистский контент;
- нарушение правил маркировки и репост публикаций из каналов, которые не зарегистрированы;
- снижение числа подписчиков ниже 10 тыс. на срок более трех месяцев;
Роскомнадзор будет принимать решения об исключении в течение трех рабочих дней, уведомляя авторов через портал «Госуслуги» или электронную почту. Блогеры, не состоящие в реестре, не смогут получать донаты, а российские компании не смогут размещать рекламу на их страницах.
Новые правила касаются популярных соцсетей, таких как TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Telegram и других, за исключением заблокированных Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Владельцы аккаунтов с более чем 500 тыс. посещений в сутки также обязаны предоставлять данные о пользователях по запросу Роскомнадзора или ФСБ.
Регистрация в реестре требует предоставления личных данных, включая фамилию, имя, адрес страницы и контактные данные. У блогеров есть три дня с момента достижения 10 тыс. подписчиков для подачи заявки. Информация о регистрации не будет общедоступной, но блогеры должны указать пометку о включении в реестр в описании своего аккаунта.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила включения в реестр Роскомнадзора сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тысяч человек.