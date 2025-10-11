Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело

Как нам стало известно, 25-летнему блогеру-миллионнику с начала осени пришло не менее трёх повесток, все они были получены, но полностью проигнорированы. Военкомат настойчиво требует присутствия военнообязанного для присвоения соответствующей категории и дальнейшего направления Литвина на службу.
Блогеру, который публично хвастался покупкой военного билета, грозит лишение свободы до 2 лет, если будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения службы». Также блогер может быть объявлен в розыск, если не явится в ближайшее время в военный комиссариат и не пройдёт медкомиссию для получения категории.
