Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело

Блогеру, который публично хвастался покупкой военного билета, грозит лишение свободы до 2 лет, если будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения службы». Также блогер может быть объявлен в розыск, если не явится в ближайшее время в военный комиссариат и не пройдёт медкомиссию для получения категории.