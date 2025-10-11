Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело

По данным SHOT, причина — злостное уклонение от воинской обязанности и полное игнорирование трёх повесток с начала осени.

Источник: РИА "Новости"

Как нам стало известно, 25-летнему блогеру-миллионнику с начала осени пришло не менее трёх повесток, все они были получены, но полностью проигнорированы. Военкомат настойчиво требует присутствия военнообязанного для присвоения соответствующей категории и дальнейшего направления Литвина на службу.

Блогеру, который публично хвастался покупкой военного билета, грозит лишение свободы до 2 лет, если будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения службы». Также блогер может быть объявлен в розыск, если не явится в ближайшее время в военный комиссариат и не пройдёт медкомиссию для получения категории.

? Го в MAX: max.ru/shot