Блогершу не пустили в Эрмитаж из-за «слишком нарядного» образа. Но она все равно туда попала

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — сообщила на видео fashion-блогер. Она пришла в музей вместе со спутницей, которая осталась за кадром. Барышня была одета в белую длинную юбку, бежевую кофту с длинным рукавом, длинный черный пиджак и остроносые туфли на низком каблуке. Ее волосы были собраны, а уши украшали крупные серьги.
Сотрудницу Эрмитажа на входе такой лук навел на мысль, что девушка собирается провести в музее коммерческую фотосессию, а это стоит 10 тысяч рублей. На возражение посетительниц, что они пришли без фотокамер, женщина ответила, что фотосъемка может осуществляться на телефон, поскольку современные смартфоны могут дать нужный уровень качества. Дама предложила посетительнице переодеться в повседневное, но та сказала, что у нее нет другой одежды.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Эрмитажа.
На сайте музейного комплекса в разделе «Часто задаваемые вопросы» прописаны правила осуществления любительской фотосъемки. Под ней подразумевается фото «для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с извлечением прибыли, созданием тиражированной продукции, публичным экспонированием» и без специального оборудования. В музее также можно проводить свадебную и костюмированную фотосессии, но за отдельную плату. Первая стоит 5 тыс. рублей, вторая — 10 тыс. рублей.
«К костюмированной съёмке относится фотосессия её участников в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея», — объясняют правила.
Как следует из соцсетей девушки, в Эрмитаж ее в итоге все-таки пустили, и она выложила несколько фото в обстановке Зимнего дворца. Как писал портал Neva.Today со ссылкой на слова Алексы, ситуация разрешилась с помощью неизвестного «симпатичного мужчины».
Блогер занимается съемкой вирусных коротких видео. Ее аккаунт буквально на днях перешагнул отметку в 20 тыс. подписчиков и с тех пор продолжает расти. В шапке профиля она изменила описание на «Та самая, которую не пустили в Эрмитаж».