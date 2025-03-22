Блогершу не пустили в Эрмитаж из-за «слишком нарядного» образа. Но она все равно туда попала

Сотрудницу Эрмитажа на входе такой лук навел на мысль, что девушка собирается провести в музее коммерческую фотосессию, а это стоит 10 тысяч рублей. На возражение посетительниц, что они пришли без фотокамер, женщина ответила, что фотосъемка может осуществляться на телефон, поскольку современные смартфоны могут дать нужный уровень качества. Дама предложила посетительнице переодеться в повседневное, но та сказала, что у нее нет другой одежды.