Блогерам предложили жертвовать на социальные проекты

Кроме того, газета «Известия» сообщила, что в Государственной думе рассмотрят поправку, согласно которой блогеры и владельцы Telegram-каналов, имеющие аудиторию свыше 10 тыс. человек, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН).