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Блогерам предложили жертвовать на социальные проекты

Ассоциация блогеров и агентств призвала ввести норму, согласно которой определенный процент от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров будет отдаваться на соцпроекты. Об этом сообщает Telegram-канал AdIndex.

Источник: Freepik

«Ассоциация блогеров и агентств предлагает ввести норму, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров нужно будет отдавать на социальные проекты», — говорится в публикации.

Кроме того, газета «Известия» сообщила, что в Государственной думе рассмотрят поправку, согласно которой блогеры и владельцы Telegram-каналов, имеющие аудиторию свыше 10 тыс. человек, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН).

По данным газеты, эта мера будет содействовать верификации и идентификации абонентов. Блогеров, которые не выполнят это условие, могут заблокировать. Основатель и управляющий партнер группы компаний «РосКо», кандидат экономических наук Алена Талаш заявила, что авторы, имеющие большую аудиторию, должны нести ответственность за свой контент.