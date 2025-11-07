Блогерам хотят запретить незаконно зарабатывать на образовательных курсах

«По данными Роспотребнадзора, число жалоб на платные образовательные услуги значительно увеличилось. Основная масса нареканий касается несоблюдения условий договоров на оказание платных образовательных услуг, отсутствия ключевой информации на официальных сайтах образовательных организаций, правомерности изменения стоимости услуг в процессе обучения, включении в договор условий, заведомо ущемляющих права потребителей
В документе также отмечается, что в интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, не имеющими соответствующей лицензии, когда образовательную деятельность подменяют откровенным мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний.
«Регулярно фиксируются случаи распространения недостоверной информации о том, что тот или иной “инфоблогер” выдает документы государственного образца. Особо отмечено, что значительная часть платных образовательных и псевдообразовательных услуг предлагается посредством различных частных цифровых платформ», — подчеркивается в документе.
В связи с этим сенаторы предлагают Минпросвещению принять ряд мер. В том числе рассмотреть целесообразность запрета лицензирования и реализации образовательных программ, с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по которым отсутствуют федеральные государственные требования, или примерные, типовые программы, а также профессиональные стандарты.
Также министерству предлагается рассмотреть возможность внесение поправок в закон «Об образовании в РФ» запрещающих организациям и ИП, не реализующим образовательные программы высшего образования, использовать в своем наименовании слова «институт», «университет», «академия».
Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности для организаций и индивидуальных предпринимателей, распространяющих ложную информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе, о выдаче по результатам обучения документов государственного образца.
«В последние годы мы отмечаем стабильный рост популярности платного онлайн-образования и востребованности данной услуги у потребителей. Однако наряду с добросовестными компаниями, на этом рынке осуществляет деятельность большое количество псевдо педагогов и просто откровенных мошенников. Не последнюю роль в этом играют различные образовательные платформы, которые не наладили должный контроль за допускаемыми на свои площадки предпринимателями и продвигаемыми ими услугами», — пояснил «Известиям» член комитета по регламенту, сенатор Александр Лутовинов.
По его словам, задача законодателей совместно с профильными ведомствами и экспертным сообществом создать такие условия, при которых порядочный бизнес продолжит беспрепятственно развиваться и оказывать качественные услуги потребителям, а недобросовестные игроки должны будут привести свою деятельность в соответствие с обязательными требованиями или уйти с рынка.
«К сожалению, у потребителей сейчас отсутствуют простые и понятные ориентиры по выбору платных образовательных продуктов и исполнителей таких услуг. Этому не способствуют и сами предприниматели, которые зачастую оказывают услуги без государственной регистрации, вводят потребителей в заблуждение, скрывают свои реквизиты, навязывают незаконные условия договора, ограничивают права потребителей на возврат денег от не подошедших или не оправдавших ожидания программ», — пояснил «Известиям» глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По его словам, в этих условиях встает вопрос о разработке простых и прозрачных критериев добросовестности инфобизнеса.
«Мы намерены организовать эту работу с использованием разработанной нами информационной системы “Луч”, которая агрегирует сведения из различных государственных информационных систем о соблюдении хозяйствующими субъектами обязательных требований, установленных для их деятельности. Тем самым мы сможем не только дать ориентиры потребителям, но и будем стимулировать предпринимателей в данной сфере к выходу из тени и повышению качества оказываемых услуг», — пояснил Олег Павлов.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 25 августа подчеркнул, что необходимо приучать детей к труду, давать возможность как можно раньше начинать зарабатывать деньги. По его словам, некоторые блогеры имитируют ведение праздного образа жизни, демонстрируя фото на фоне дорогих отелей и машин или примеряя дорогие украшения. Вся эта фальшивая информация дезориентирует молодежь и ничего полезного не приносит.