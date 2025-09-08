Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение по делу о валютных операциях

Расследование завершилось, бывшие супруги знакомятся с материалами уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артему Чекалину предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой и в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Бывших супругов уведомили о завершении расследования, и она приступила к ознакомлению с материалами дела, уточнило ведомство.

«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — добавили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, Чекалины вместе с соучастниками в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го совершили валютные операции по переводу денег в сумме более 251,6 миллиона рублей.