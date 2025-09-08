Блогерам Чекалиным предъявили обвинение по делу о валютных операциях

Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артему Чекалину предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой и в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Москвы.