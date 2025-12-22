Популярные темы
Блогер-путешественник объяснил разницу в гостеприимстве россиян и американцев

После поездки в США россиянин поделился впечатлениями о местном гостеприимстве.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Российский блогер-путешественник решил поделиться своими впечатлениями от поездки в США. Его больше всего удивила разница в гостеприимстве между россиянами и американцами.

По его словам, у нас это считается крайне важным, поэтому даже при финансовых трудностях хозяин будет стараться подавать к столу угощения для гостей. Американцы же относятся к этому совсем иначе.

Несмотря на примеры, которые можно увидеть в фильмах, местные жители довольно скупы и жадны, отмечает блогер. Это проявляется как в подарках на праздники, так и в гостеприимстве. Американцы не накрывают стол, ограничиваясь чашкой чая с небольшим кусочком пирога. Чаще всего они и вовсе переносят встречу в кафе и рестораны.

«Даже в тех редких случаях, если американцы все же пригласят к себе в дом гостей, на их столе никогда не будет дорогих блюд. Максимум, что они предложaт, — пасту или дешевые сосиски», — рассказал путешественник.