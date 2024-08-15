Блогер провел эксперимент и целую неделю не сидел

Впрочем, нужно признать, что целую неделю блогер не продержался: он сдался уже на пятом дне. Проблемы с осанкой сразу дали о себе знать, суставы стали болеть чаще, и в целом мужчина понял, что сильнее устает. Сравнив фотографии себя до и после эксперимента, он понял, что в перспективе рисковал заработать искривление верхнего участка позвоночника, которое называется кифозом: когда плечи поджаты, а голова тянется вперед.