Блогер провел эксперимент и целую неделю не сидел

Youtube-блогер с ником pigmie провел необычный житейский эксперимент: он попробовал целую неделю не сидеть. Мужчина позволял себе только стоять, ходить или лежать, а спустя 7 дней поделился результатами необычного опыта в интернете.
Необычно в эксперименте то, что блогер радикально исключил любую возможность сидеть — поэтому, например, не мог водить машину, нормально работать в офисе и даже ходить в туалет сидя.
На эксперимент блогера толкнуло не праздное любопытство, а забота о собственном здоровье. В начале ролика на своем Youtube-канале pigmie рассказывает, что среднестатистический американец проводит сидя 9,5 часов в день, хотя сидячий образ жизни считается вредным для здоровья.
Кроме того, сидячий образ жизни приводит к болям в спине, проблемам с позвоночником, дегенерации суставов, ухудшению осанки и сосудистым заболеваниям ног. Помимо этого внушительного списка, как объясняет портал IFLScience, последние исследования показывают, что сидячий образ жизни коррелирует с замедлением мозговой активности и более ранней смертности. неудивительно, что всех людей с сидячей работой медики активно призывают двигаться так много, как только возможно.
Блогер начал с того, что купил себе стол для работы стоя — а вторым открытием для него стало стремительное улучшение работы желудочно-кишечного тракта. «Ходить в туалет только стоя поначалу было очень непросто, но я буквально ощущал, что все внутри меня движется в правильном направлении», — рассказал мужчина о главной новации своей «стоячей» недели.
Впрочем, нужно признать, что целую неделю блогер не продержался: он сдался уже на пятом дне. Проблемы с осанкой сразу дали о себе знать, суставы стали болеть чаще, и в целом мужчина понял, что сильнее устает. Сравнив фотографии себя до и после эксперимента, он понял, что в перспективе рисковал заработать искривление верхнего участка позвоночника, которое называется кифозом: когда плечи поджаты, а голова тянется вперед.
Но были у эксперимента и плюсы. Посяничный отдел позвоночника стал чувствовать себя гораздо лучше, в спине появился здоровый изгиб. Кроме того, pigmie подсчитал, что стоя он работал на 30% продуктивнее, хотя с каждым рабочим часом его эффективность стремительно снижалась из-за общей усталости.
Кроме того блогер набрал примерно полкилограмма, поскольку ел больше обычного. Мужчина списывает это на усталость и увеличившиеся нагрузки. А еще еда отвлекала его от боли и усталости в ногах. Но самым главным достижением мужчина все же считает, что стал гораздо успешнее и быстрее ходить в туалет.
Возможно, эксперимент прошел бы успешнее, если бы блогер не просто стоял, но и занимался зарядкой — недавно рассказывали, как лучше всего сохранять свое тело в форме, если вы уже старше 30.
Георгий Мазуркевич